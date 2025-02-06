Weekend №2–2025

Художница с искусственным интеллектом, мужские подиумы Милана и Парижа, американские вестерны и русские сказки на новый лад, «Том и Джерри» за кадром, путешествие в дважды столицу в полутора часах от Москвы, а также кино- и театральные премьеры, выставки и книжные новинки, и многое другое, чтобы провести выходные и составить планы на отпуск.

Ai-Da ИИ

Робот-вундеркинд или пустышка

Рене Магритт, Эд Рушей, Клод Моне… Ведущие аукционные дома подвели итоги прошлого года и назвали имена тех, на чьем счету были самые громкие арт-сделки. Но вышло так, что больше всего говорили не о загадочном пейзаже бельгийского сюрреалиста «Империя света» или «Кувшинках» французского импрессиониста, а о работе человекоподобного робота-художницы Ai-Da. 11 февраля она отметит свой шестой день рождения, незадолго до которого установила личный рекорд продаж и запустила очередную волну споров о том, можно ли считать ИИ-арт полноценным искусством.

Фото: Kirsty O'Connor / PA Images / Getty Images

Мужественность самураев в пижаме

Кому что удалось в мужских коллекциях «осень-зима 2025/26»

К нынешнему сезону мужских показов вполне подходит слово «декаданс». Но не в том смысле, в каком обычно его применяют к фэшн-коллекциям,— то есть роскошно-порочное, а в самом прямом значении — с признаками упадка.

Мышь против 007

История «Тома и Джерри» в 20 фактах

В этом году у «Тома и Джерри» важная дата — 85 лет назад, 10 февраля 1940 года, студия MGM выпустила первый эпизод о противостоянии кота и мыши. Чем «Оскар» помог становлению мультфильма, сколько в нем расизма, как Том и Джерри поучаствовали во Второй мировой войне и космической гонке, где можно услышать голос Тома и с кем танцевал Джерри.

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer, Коммерсантъ

Тень опричника

Как город Александров несколько раз оказывался столицей

В начале февраля 1565 года, 460 лет назад, царь Иван Васильевич, которого тогда еще не величали Грозным, сменил не профессию, но государственное устройство: явившись в Москву из Александровой слободы, он объявил опричнину. Александрова слобода — нынешний Александров — и стала опричной столицей. Как и полагается столицам, бывшим и нынешним, Александров хранит память о прошлом, и чтобы прикоснуться к ней, достаточно выходного дня.

Фото: Михаил Врубель

Жили-были-сняли

Кто и зачем в России экранизирует все новые и новые старые сказки

Нынешний российский прокат невозможно представить без киносказок собственного производства. В связи с этим обычно говорят то про импортозамещение Голливуда, то про желание зрителя унестись в другие миры, то про особенности господдержки киноотрасли. Но все-таки: почему фильмы на сказочные сюжеты не делали так массово раньше — или делали? Чем привлекают и чем удивляют новые киносказки? И наконец, что обо всем этом думают зрители?

Фото: Централ Партнершип

Ковбои без страха и утех

Новый вестерн-сериал на Netflix фиксирует эволюцию жанра

Авторы «Первозданной Америки» собрали все штампы неовестернов и слепили из них бодрое и жестокое повествование о временах, когда страна только обретала свое пресловутое величие.

Фото: Netflix, Коммерсантъ

Взлеты и бреющие полеты

На показах мужских коллекций «осень-зима 2025/26»

Молодые и опытные звезды в Милане и Париже и не слишком удачные выходы классики — с опорой на общие места и избитые варианты кроя.

Самое актуальное на неделю с 6 февраля

Выставки, театральные и кинопремьеры, а также музыкальные и книжные новинки

На московских и петербургских сценах три сестры заказывают пиццу, а конец ХХ века идет параллельно началу XIX. В экспозициях почти все на свете — от монументального до медиаискусства, от алхимического комикса до пацанского цитатника. На киноэкране Луи Гаррель летит через Анды, чтобы спасти Венсана Касселя. Музыкальные релизы февраля бодры, а книжные новинки удивительны.

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

Покупать и медитировать

Поводы, ради которых выходные стоит увеличить до отпуска — и спланировать все заранее

Март — суетливое время для всех: и для любителей современного искусства, и для поклонников классического, и для завсегдатаев массовых уличных зрелищ. Но полюбоваться природными красотами и замедлиться среди древних построек тоже возможность есть.