Бежать или лежать

Выставка мужской моды во Флоренции традиционно ими славится. И нынешний выпуск Pitti вновь показал, что недаром.

Текст: Елена Стафьева

Knees Up Running Space — коллаборация Knees Up и Pitti Run на Pitti Uomo 2025 Фото: AKAstudio-collective

Вот, например, спецпроект внутри спецпроекта: Knees Up Running Space — результат встречи бегового клуба Knees Up из восточного Лондона и питтиевского Pitti Run.

Knees Up — совершенно локальное начинание, которое его создатели называют «a place for pre + post movement», что по-русски можно вольно перевести как «до и после подвижных занятий». А Pitti Run —это такая рамка, внутри которой создаются разные форматы, посвященные бегу и прочей физической активности как образу жизни.

Вокруг Knees Up сформировалось, как и положено, настоящее комьюнити, а затем и магазин с одеждой, разными штуками и журналами. То есть офлайн- и онлайн-пространство, где люди, предпочитающие такой стиль жизни, встречаются с брендами. Марки Sportswear тут, конечно, тоже все локальные, не имеющие отношения к корпорациям, но глубоко погруженные в специфику бега. Их названия по большей части ничего не говорят широкой публике — чем, собственно, и интересны. Кроссовки-носки NNormal; всякие шорты, гетры, рейтузы и носки Portal, пригодные не только для бега, но и для велоспорта и хайкинга; спортивная одежда Unna, Tiempos, Kuta Distance L.ab и Soar; согревающие жилеты Alex Zono, похожие на детские одеяльца и одежки,— все это из разных стран, но с общими, как сейчас принято говорить, ценностями. И конечно, локальные комьюнити, горизонтальные связи, клуб — беговой или любой другой — это вообще одна из главных социальных идей нашего времени.

Национальные проекты — всегдашняя тема Pitti. Но и среди них в этот раз случилось разнообразие. Были, как обычно, отдельные групповые проекты, объединяющие бренды по месту их основания, неважно, где они производят свои вещи и откуда происходят их материалы. А был проект Japan Quality — от государственной программы, которую курируют дизайнер бренда Heugn Масато Кояма и писатель и интернациональный фэшн-консультант Хирофуми Курино. Вот они показывали сертифицированные мануфактуры со всей Японии — их продукт 100% made in Japan. То есть все их вещи сшиты в Японии из материалов, которые вытканы в Японии из пряжи, которая произведена и окрашена в Японии. Про окрашивание специальное упоминание не случайно, потому что это национальное японское мастерство, развивавшееся веками. Есть компании, чья специализация как раз окрашивание тканей, а создание одежды из нее — скорее логическое продолжение основной деятельности. Такова, например, Uchida Dyeing Works.

Uchida Dyeing Works в спецпроекте Japan Quality на Pitti Uomo 2025 Фото: Uchida Dyeing Works

Вообще, японцам свойственно выбирать какое-то направление, концентрироваться на нем со всем перфекционизмом и достигать непредставимых высот. Так, например, Sanyocoat, отшивает абсолютно безупречные тренчи, от бежевой классики до бежево-серо-черного деградe. А Balancicular by Maruwa Knit делает фантастического качества и технологий трикотаж, Tani Seni — вещи из джерси, Kiivu — великолепный деним.

Sanyocoat в спецпроекте Japan Quality на Pitti Uomo 2025 Фото: Sanyocoat
Balancicular by Maruwa Knit в спецпроекте Japan Quality на Pitti Uomo 2025 Фото: Balancicular by Maruwa Knit
Tani Seni в спецпроекте Japan Quality на Pitti Uomo 2025 Фото: Tani Seni

В этом году случился уже третий выпуск Japan Quality на Pitti Uomo: каждый раз во Флоренцию приезжают новые бренды — и каждый раз уровень их мастерства не перестает поражать европейское воображение.

По схожему с японским принципу оказался устроен и самый интересный бренд, найденный в традиционных национальных павильонах, которых в этот раз было два — скандинавский и китайский. В China Wave в одном из многочисленных зданий Фортецца да Бассо в самом конце предпоследнего дня выставки я обнаружила истинное сокровище — бренд Sewmod. Их первая коллекция называется Back To Innocence и сделана дизайнером Цюсюном — сам он выглядит как принц из какой-нибудь китайской исторической драмы.

Кроме дизайн-ателье, где все придумывается и конструируется, у них есть собственная фабрика, где ткут и красят ткани, и собственная мануфактура, где все отшивают — с заметным использованием ручной работы. Ткани эти — хлопок, шелк, шерсть и их разнообразные смеси — выдающегося качества и исключительной красоты. Сумки и обувь Sewmod тоже делают вручную. А кроме того, у бренда есть и вторая линия, в традициях европейского тейлоринга, которая шьется уже не из самостоятельно произведенных тканей, а, например, из итальянской костюмной шерсти высшего качества — но для шелкового подклада пиджаков Цюсюн сам делает рисунки. Sewmod — не просто хорошая европейская одежда, сделанная в Китае и из китайских тканей, как у остальных участников China Wave. Самое замечательное, что в ней одновременно отчетливо видно и китайское происхождение, и прямое отношение к моде — в силуэтах, объемах, дизайн-приемах.

Sewmod в спецпроекте China Wave на Pitti Uomo 2025 Фото: Sewmod

Самый оригинальный спецпроект 107-й Pitti Uomo тоже оказался связан с Китаем, точнее, с китайским производителем высококачественной кашемировой пряжи Consinee Group. Он называется I Just Don’t Want To Wake Up — как тут не вспомнить Иосифа Бродского с его уже мемным «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Проект придумал замечательный фэшн-критик Анджело Флаккавенто вместе с дизайнером Лукой Д’Аленой. У них получилась мини-коллекция одежды из кашемира, в которой можно жить не выходя наружу или даже не вылезая из постели. И в ней же можно с этой постели встать, выйти на улицу — и выглядеть супермодно. Это трикотажные вещи разного типа, от трусов до платьев, без явно выраженных гендерных признаков, все с некоторой аккуратной деконструкцией и примечательными решениями кроя. Собранные вместе, они создают отчетливую ауру золотых времен Maison Martin Margiela. Но в них нет ни одного копипаста, вообще никаких прямых цитат, только виртуозный оммаж великому дизайнеру внутри заявленной концепции. И когда я делюсь этим наблюдением с Лукой, он радостно кивает и говорит, что Мартин Марджела для него — важнейший дизайнер. Коллекция эта — чистый концепт, для работы над которым Consinee дали Анджело полный карт-бланш. Президент Consinee Group Борис Сю продолжает: главное для них было показать, на что они способны. А способны они на многое — разнообразие фактур тут просто головокружительно, от плотного рыхлого трикотажа до невесомого прозрачного в два слоя, внутрь между которыми помещены натуральные перья, которые становятся заметны на коже, особенно темной.

Consinee Group в спецпроекте I Just Don't Want To Wake Up на Pitti Uomo 2025 Фото: AKAstudio-collective
Consinee Group в спецпроекте I Just Don't Want To Wake Up на Pitti Uomo 2025 Фото: Consinee Group

Как рассказал мне Анджело, ему хотелось сделать что-то созвучное нашему времени, полному тревоги и неопределенности, когда внешний мир совсем не кажется уютным и встречаться с ним не очень хочется. И эти вещи, парящие в воздухе под периодически раздающийся звук будильника из телефона, работают как настоящая инсталляция. Она ясно передает метафору о том, что одежда — это дом, убежище, защищающий барьер между нами и миром.

И безумно жаль, что прекрасная коллекция Анджело и Луки фактически не только существует как арт-объект, не только обращается к уму и сердцу зрителя, как и положено подлинному искусству, она еще и не будет запущена в серию. А как было бы кстати не выходить из комнаты, завернувшись в этот умиротворяющий кашемир.