Рене Магритт, Эд Рушей, Клод Моне… Ведущие аукционные дома подвели итоги прошлого года и назвали имена тех, на чьем счету были самые громкие арт-сделки. Но вышло так, что больше всего говорили не о загадочном пейзаже бельгийского сюрреалиста «Империя света» или «Кувшинках» французского импрессиониста, а о работе человекоподобного робота-художницы Ai-Da. 11 февраля она отметит свой шестой день рождения, незадолго до которого установила личный рекорд продаж и запустила очередную волну споров о том, можно ли считать ИИ-арт полноценным искусством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ai-Da. «Автопортрет», 2023

Фото: © Ai-Da Robot Studios Ai-Da. «Автопортрет», 2023

Фото: © Ai-Da Robot Studios

Шуму в конце 2024 года наделала работа «A.I. God», выставленная на торги Sotheby’s. На холсте высотой больше 2 метров Ai-Da в мрачных оттенках серого, черного и коричневого изобразила британского математика и криптографа Алана Тьюринга. «Своей работой я отдаю дань уважения его достижениям и вкладу в развитие информатики и ИИ. Мое произведение соответствует принятым ООН принципам ответственного использования ИИ — и за это же выступал Алан Тьюринг»,— комментировала портрет ИИ-художница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ai-Da. «A.I. God», 2024 Фото: © Ai-Da Robot Studios Ai-Da. Набросок портрета Алана Тьюринга для работы «A.I. God», 2024 Фото: © Ai-Da Robot Studios Художница Ai-Da на фоне своих произведений на мероприятии ООН, 2024 Фото: © Ai-Da Robot Studios Следующая фотография 1 / 3 Ai-Da. «A.I. God», 2024 Фото: © Ai-Da Robot Studios Ai-Da. Набросок портрета Алана Тьюринга для работы «A.I. God», 2024 Фото: © Ai-Da Robot Studios Художница Ai-Da на фоне своих произведений на мероприятии ООН, 2024 Фото: © Ai-Da Robot Studios

Участие в аукционах уровня Christie’s и Sotheby’s автоматически означает признание: причем как для художника, так и для направления, которое он представляет. При этом эстимейт «A.I. God» был невысок — $120 000. Но в ходе торгов лот привлек 27 ставок и в итоге ушел с молотка почти в 10 раз дороже, перешагнув рубеж в $1 млн.

В том, что рекорд поставил именно портрет Тьюринга, несомненно есть ирония, ведь ученый как раз задавался вопросом: могут ли машины мыслить? И Ai-Da будто дает ему ответ. А еще выделяет того, чьи достижения позволили роботам, как она, состояться в областях, где раньше заявить о себе могли лишь люди.

От Ады Лавлейс до Йоко Оно

Ai-Da не в первый раз привлекает внимание. Первого в мире художника-гуманоида создали в 2019 году. Идея принадлежала британскому галеристу Эйдану Меллеру, который так и не признался, во сколько ему обошлась ИИ-художница, а реализовать проект помогли ИТ-компания Engineered Arts из Корнуолла, специалисты Оксфордского университета и группа инженеров из Лидса — они разработали руки-манипуляторы, которыми робот создает произведения прямо как настоящий художник. Назвали Ai-Da в честь математика и первой в мире женщины-программиста Ады Лавлейс. Кстати, дочери поэта Джорджа Байрона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художница Ai-Da стала первым роботом, выступившим с речью в Палате лордов парламента Великобритании. Лондон, 11 октября 2022

Фото: © Ai-Da Robot Studios Художница Ai-Da стала первым роботом, выступившим с речью в Палате лордов парламента Великобритании. Лондон, 11 октября 2022

Фото: © Ai-Da Robot Studios

Робот получила лицо, на котором отражается мимика, а прически она регулярно меняет: художница носила и длинные волосы, и каре. А из-за встроенной системы распознавания лиц случился почти что международный скандал. В 2021 году художницу везли на выставку современного искусства у пирамид Гизы, но египетские пограничники задержали Ai-Da, увидев в ней «угрозу безопасности». В дело тогда пришлось вмешаться британским дипломатам, но, даже несмотря на это, робот провела на таможне 10 дней. Сама она, правда, не знала, какие события разворачивались вокруг нее, так как была отключена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художница Ai-Da на выставке современного искусства у пирамид Гизы, Египет, 2021

Фото: © Ai-Da Robot Studios Художница Ai-Da на выставке современного искусства у пирамид Гизы, Египет, 2021

Фото: © Ai-Da Robot Studios

Ai-Da пишет абстракции и автопортреты, создает скульптуры из гранита и олова, выставляется — в том числе и на Венецианской биеннале. На ее счету интервью, взятое у директора лондонского Музея дизайна Тима Марлоу, выступление на TEDx и даже участие в перформансе, вдохновленном Йоко Оно. В колледже святого Хью в Оксфорде ИИ-художница стояла на сцене голой, а зрителям предлагали надевать на нее разные предметы одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ai-Da. «Автопортрет, новая рука», 2022 Фото: © Ai-Da Robot Studios Ai-Da. Тарелка, напечатанная на 3D-принтере, 2022 Фото: © Ai-Da Robot Studios Ai-Da. «AI Art с активным включением», 2023 Фото: © Ai-Da Robot Studios Робот-художница Ai-Da демонстрирует, как работает ее новая рука. Британская библиотека, Лондон, 2022 Фото: Kirsty O'Connor / PA Images / Getty Images Художница Ai-Da со своим автопортретом на Лондонской биеннале дизайна, 2023 Фото: James Manning / PA Images / Getty Images Следующая фотография 1 / 5 Ai-Da. «Автопортрет, новая рука», 2022 Фото: © Ai-Da Robot Studios Ai-Da. Тарелка, напечатанная на 3D-принтере, 2022 Фото: © Ai-Da Robot Studios Ai-Da. «AI Art с активным включением», 2023 Фото: © Ai-Da Robot Studios Робот-художница Ai-Da демонстрирует, как работает ее новая рука. Британская библиотека, Лондон, 2022 Фото: Kirsty O'Connor / PA Images / Getty Images Художница Ai-Da со своим автопортретом на Лондонской биеннале дизайна, 2023 Фото: James Manning / PA Images / Getty Images

Чего ты стоишь

Ai-Da творит и заставляет себя обсуждать и осуждать. Но львиная доля разговоров и споров сводится к тому, считать ли то, что делает ИИ-художница, искусством и стоит ли оно тех денег, за которые продается. И тут мнения расходятся.

«ИИ-искусство создают машины, которые используют данные других произведений искусства. И это вызывает у меня много вопросов»,— отмечал после громкой продажи портрета Тьюринга глава немецкого аукционного дома Lempertz Хенрик Ханштайн. Он также вспоминал об NFT (невзаимозаменяемый токен, доказывающий уникальность объекта в цифровом пространстве.— Прим. ред.), поначалу породивших ажиотаж, который быстро сошел на нет, и предлагал не переоценивать семизначную сумму, вырученную за полотно «A.I. God». Мол, столь высокая цена могла оказаться случайностью.

Впрочем, списывать все лишь на случайность не стоит. Еще в 2018 году на торгах Christie’s за $432 000 продали «Портрет Эдмонда Белами», руку к которому тоже приложил искусственный интеллект. Правда, над созданием картины он работал не один, как Ai-Da, а с участниками парижской арт-группы Obvious — друзьями Хьюго Касселем-Дюпре, Пьером Фотрелем и Готье Вернье. Да, сумма шесть лет назад была вдвое меньше, но путь на большие аукционы работам, созданным с помощью ИИ и нейросетей, был проложен.

Да и сама Ai-Da не в первый раз приносит доход. Еще несколько лет назад Эйдан Меллер рассказывал, что ИИ-художница — прибыльная инвестиция. В 2019 году на реализации первых рисунков Ai-Da удалось заработать около 1 млн. «Она — вундеркинд и благодаря своим алгоритмам постоянно учится и становится все более умелым художником. Так что, получит ли она премию Тёрнера, может быть лишь вопрос времени»,— то ли шутил, то ли всерьез говорил Меллер.

Продолжить дело Дюшана

Лагерь поклонников Ai-Da на скепсис противников отвечает, что ее появление — новый этап в истории современного искусства. Искусственный интеллект становится все более полноправным участником арт-сцены и арт-рынка. История циклична. Сто лет назад, когда Марсель Дюшан предложил считать произведениями искусства велосипедное колесо и писсуар, многие крутили у виска. А сегодня копии тех революционных арт-объектов представлены в музеях по всему миру. Дюшан вообще утверждал, что искусством можно считать все что угодно. Мысль для своего времени была скандальной и шла вразрез с предыдущими представлениями об искусстве как о чем-то прекрасном и совершенном. Но XX век сполна подтвердил правоту Дюшана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ai-Da. «Скарабей» из цифрового цикла, 2024 Фото: © Ai-Da Robot Studios Ai-Da. «Разрушенное пространство», 2022 Фото: © Ai-Da Robot Studios Следующая фотография 1 / 2 Ai-Da. «Скарабей» из цифрового цикла, 2024 Фото: © Ai-Da Robot Studios Ai-Da. «Разрушенное пространство», 2022 Фото: © Ai-Da Robot Studios

Работы ИИ-художников тоже во многом бросают вызов общепринятым нормам. Ведь если мы считаем искусством слепки головы художника Марка Куинна, залитые его собственной кровью, заваленную грязным бельем, окурками и пустыми бутылками из-под алкоголя «Мою кровать» Трейси Эмин или приклеенный скотчем к стене банан Маурицио Каттелана, то почему бы не поставить в один ряд с этими произведениями картину, написанную художницей-роботом? Кстати, Трейси Эмин номинировалась на ту самую премию Тёрнера, которую прочит своему творению Эйдан Меллер.

«Понимание искусства изменилось. Почему о писсуаре можно говорить как об арт-объекте, а о том, что создано алгоритмом, нет?» — задается вопросом философ Элис Хелливелл. И подмечает, что технически работы Дюшана, Эмин и Каттелана не были в полной мере сделаны руками своих авторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Робот-художница Ai-Da на фоне своего автопортрета на мероприятии в ее честь в Музее дизайна в Лондоне, 2021

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Робот-художница Ai-Da на фоне своего автопортрета на мероприятии в ее честь в Музее дизайна в Лондоне, 2021

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images

Да, есть еще один аргумент — искусство издавна считалось исключительно человеческим занятием. Одни люди создавали произведения искусства, чтобы ими любовались другие. Но время не стоит на месте. С современной одержимостью технологиями трудно не считаться, и консервативным арт-критикам придется признать, что если публике нравится разглядывать работы ИИ-художников и покупать их за миллионы, то так тому и быть. По крайне мере пока.

Текст: Анастасия Новикова