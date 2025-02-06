Покупать и медитировать

Март — суетливое время для всех: и для любителей современного искусства, и для поклонников классического, и для завсегдатаев массовых уличных зрелищ. Но полюбоваться природными красотами и замедлиться среди древних построек тоже возможность есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 24-х метровая скульптура Equilibri Universal испанского уличного художника Окуда Сан Мигель на фестивале Фальяс

Фото: David Aliaga / NurPhoto / Getty Images 24-х метровая скульптура Equilibri Universal испанского уличного художника Окуда Сан Мигель на фестивале Фальяс

Фото: David Aliaga / NurPhoto / Getty Images

Праздник огня Фальяс

Валенсия, Испания

1–19 марта

Фестивалем огня Фальяс (Las Fallas), входящим в список нематериального наследия ЮНЕСКО, валенсийцы встречают весну. Более двух недель в городах испанской провинции ежедневно проходят процессии, концерты, взрываются петарды и зажигаются фейерверки. Участники соревнуются в изобретательности и красоте своих пиротехнических шоу. Улицы заполняют композиции из огромных марионеток — нинотов, порой достигающих высоты пятиэтажного дома. Исторически сложилось, что многие кукольные сцены были сатирическими — в середине XIX века они даже проходили цензурную комиссию, которая оценивала их политическую благонадежность. В последний день празднеств все скульптуры, кроме одной избранной, которую выставляют на всеобщее обозрение до следующего года, сжигают в ритуальном костре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главное событие Фальяса — сожжение огромных фигур. Зрелище проходит в последний день фестиваля, его называют La Crema

Фото: David Aliaga / NurPhoto / Getty Images Главное событие Фальяса — сожжение огромных фигур. Зрелище проходит в последний день фестиваля, его называют La Crema

Фото: David Aliaga / NurPhoto / Getty Images

Арт-ярмарка TEFAF Maastricht

Маастрихт, Нидерланды

15–20 марта

TEFAF, наряду с Art Basel и Frieze,— одна из обязательных к посещению ярмарок для профессионалов арт-индустрии, в том числе представителей крупнейших музеев уровня Лувра и Прадо. Остальным неравнодушным к прекрасному TEFAF дает возможность за несколько дней под одной крышей увидеть произведения искусства за всю его историю. Здесь и этрусские статуэтки, и греческие амфоры, и полотна мастеров эпохи Возрождения — одним словом, все, вплоть до новейших творений современных художников, дизайнеров и ювелиров. Все работы проходят строжайший кураторский отбор и проверку на подлинность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Perfect match на арт-ярмарке TEFAF Maastricht прошлых лет

Фото: TEFAF Perfect match на арт-ярмарке TEFAF Maastricht прошлых лет

Фото: TEFAF

Весеннее равноденствие среди индейских пирамид

Чичен-Ица и Теотиуакан, Мексика

20 марта

В день весеннего равноденствия мексиканцы и многочисленные туристы стекаются в древний город майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан, чтобы наблюдать за завораживающим действом на стенах пирамиды Кукулькана. Когда солнечные лучи падают на главную лестницу, игра света и тени создает впечатление, что по ступеням неспешно ползет огромный пернатый змей Кетцалькоатль — бог жизни и возрождения. В другой индейский город — древний Теотиуакан, в полусотне километров от Мехико, паломники устремляются, чтобы принять участие в обрядах очищения и совместных медитациях на вершине пирамиды Солнца. Участники церемоний облачаются в бело-красные одежды, которые, как считается, помогают наполниться космической энергией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эль-Кастильо — древний храм в комплексе Чичен-Ица на полуострове Юкатан

Фото: Getty Images Эль-Кастильо — древний храм в комплексе Чичен-Ица на полуострове Юкатан

Фото: Getty Images

Ярмарка графики IFPDA

Нью-Йорк, США

28–30 марта

Ярмарка IFPDA, которую ежегодно проводит Международная ассоциация дилеров художественной графики,— один из крупнейших форумов тиражного искусства в мире. В нем участвуют главные игроки рынка вроде David Zwirner, Carolina Nitsch, Hauser & Wirth и Cristea Roberts Gallery. Особого упоминания заслуживает площадка, где проходит ярмарка,— культурный центр Park Avenue Armory в здании бывшего арсенала XIX века. Его огромное пространство позволяет художникам возводить масштабные пространственные композиции и устраивать массовые перформансы, чего не позволяют традиционные музейные залы. Специально для этого выпуска IFPDA сайт-специфическую инсталляцию создаст афроамериканская художница Микалин Томас, работающая на стыке живописи, фотографии и скульптуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Частая тема для американской художницы Микален Томас — цветные женщины. «Дин, очень красивая негритянка #2», 2012

Фото: Mickalene Thomas, Lehmann Maupin Gallery, New York, and Suzanne Vielmetter Los Angeles Projects Частая тема для американской художницы Микален Томас — цветные женщины. «Дин, очень красивая негритянка #2», 2012

Фото: Mickalene Thomas, Lehmann Maupin Gallery, New York, and Suzanne Vielmetter Los Angeles Projects

Цветение вишни

Южная Корея

Конец марта — начало апреля

Традиция праздновать цветение вишни существует не только в Японии — в корейской культуре это событие не менее значимо, а пейзажи столь же впечатляющи. В Южной Корее в это время весны проводят фестивали, программа которых включает многочисленные концерты, традиционные танцы и парады. Вечерами, когда включается иллюминация, утопающие в розовой дымке деревья являют собой еще более живописное зрелище. Самые захватывающие природные спектакли разворачиваются в городе Чинхэ, где вишня зацветает раньше всего — в конце марта, и в Сеуле, куда весна приходит в первую неделю апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Корее цветение сакуры называется beot-kkot (벗꽃)

Фото: Getty Images В Корее цветение сакуры называется beot-kkot (벗꽃)

Фото: Getty Images

Текст: Инна Логунова