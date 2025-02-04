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Ярославца будут судить за нападение на новогоднем корпоративе

В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который обвиняется в обезображивании лица посетителя одного из ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в конце декабря несколько организаций праздновали новогодний корпоратив в ресторане в центре городе. В ходе «внезапно возникшего конфликта» на крыльце заведения обвиняемый ударил сотрудника другой компании бутылкой шампанского по голове. Потерпевший упал и потерял сознание, после чего обвиняемый несколько раз его пнул и скрылся.

В результате произошедшего у потерпевшего на лице образовался шрам, который «портит его внешний вид и обезображивает». Нападавший обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Алла Чижова

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