В Оренбуржье суд рассмотрит дело в отношении водителя, который наехал на пешехода

В Центральный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемый управлял автомобилем и нарушил правила дорожного движения. Он «допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому переходу». Произошло это в районе улицы Ялтинской. От полученных травм пешеход скончалась в больнице.

Руфия Кутляева