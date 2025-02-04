В Челябинске будут судить членов ОПГ, обманом получивших жилье на 7,5 млн рублей

Следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области направило в суд материалы дела в отношении шести местных жителей 40-55 лет. Их обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в том числе при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

По версии следствия, в 2017-2022 годах соучастники с помощью поддельных документов и подложных сведений обманывали собственников квартир и земельных участков. Злоупотребляя доверием, местные жители приобретали права на их жилье, расположенное в регионе, тем самым лишая граждан недвижимости. Кроме того, участники ОПГ пытались похитить пенсии умерших челябинцев, предоставляя поддельные документы. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила более 7,5 млн руб. На принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест для его возмещения.

Виталина Ярховска