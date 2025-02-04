В Ярославской области выросло число детских суицидов

В Ярославской области в 2024 году число детских суицидов выросло с 2 до 5. Данные представила начальник управления по социальной и демографической политике и заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области Марина Башмашникова на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи областной думы.

Рост числа суицидов госпожа Башмашникова назвала одной из самых критичных проблем. Отвечая на вопрос депутата Теймураза Бараташвили, она сообщила, что одной ключевой причины суицидов нет.

«Бывают абсолютно благополучные внешне ситуации, и происходит решение ребенка покончить жизнь самоубийством. У нас были случаи, в том числе в 2024 году, когда у ребенка было явное психическое расстройство, он находился под наблюдением. Причины абсолютно разные»,— сказала заместитель председателя комиссии.

По словам госпожи Башмашниковой, чаще всего дети обращаются на телефон доверия с проблемами взаимоотношений с родителями и сверстниками.

Алла Чижова