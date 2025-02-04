В Ярославле двух человек осудили за мошенничество с налоговыми вычетами

В Ярославле вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанному с получением налоговых вычетов на сумму свыше 15 млн руб. Бывшие супруги из Московской области признаны виновными в совершении преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина осужден за неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Женщина признана соучастницей по статьям о пособничестве в мошенничестве и покушении.

Следствие установило, что с февраля по декабрь 2022 года обвиняемые обманным путем получали доступ к личным кабинетам налогоплательщиков и прикрепляли к ним подконтрольные банковские счета. Затем они загружали фиктивные декларации для получения вычетов на лечение, а также поддельные документы, подписывая их поддельными электронно-цифровыми подписями.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщине назначено 5 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет.

Антон Голицын