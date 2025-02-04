В Ярославской области в аварии с грузовиками погиб водитель

В Ростовском районе на трассе М-8 погиб водитель в результате столкновения двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП на М-8

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области ДТП на М-8

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП произошло в 6:30 4 февраля на 195-м км. Участниками аварии стали автомобили Mercedes и «КамАЗ». По предварительной информации, «КамАЗ» въехал в Mercedes, остановившийся на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. Водитель «КамАЗа» скончался, водителя Mercedes положили в больницу.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова