Подрядчик завладеет офисом

Подрядчик по строительству петербургской подземки — «Метрострой Северной столицы» — приобрел на торгах часть здания на Загородном проспекте, 52А. Покупка бывшего офиса своего предшественника, обанкротившегося ОАО «Метрострой», обошлась ему в 301,7 млн рублей. Это выгодная сделка, которая позволит компании сэкономить на аренде, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вход в здание ОАО «Метрострой» на Загородном проспекте, 52

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вход в здание ОАО «Метрострой» на Загородном проспекте, 52

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Метрострой Северной столицы» (МСС) купило на торгах 3,2 тыс. кв. м в здании на Загородном проспекте, 52А, которые находятся у него в аренде. Информация об этом следует из протокола торгов. За офисные площади компания предложила 301,7 млн рублей, что на 24,3 млн рублей ниже начальной цены. На покупку помещений также претендовал Борис Барский — совладелец ООО «Нордфасад», владеющего торговым центром «Июнь» на Индустриальном проспекте. В МСС не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Площади на Загородном проспекте прежде принадлежали ОАО «Метрострой», которое долгое время было монополистом на строительстве петербургского метро. В 2018 году компания начала испытывать сложности с выполнением госконтрактов, а в 2021 году ее признали банкротом. Правопреемником «Метростроя» стал МСС, созданный правительством Санкт-Петербурга совместно с группой ВТБ для продолжения работ. С новым подрядчиком был заключен контракт на возведение 37 станций метрополитена общей стоимостью 602,7 млрд рублей.

В прошлом году МСС уже купил на торгах ряд объектов, которые принадлежали «Метрострою». В собственность компании перешли завод железобетонных изделий на Ново-Никитской улице, производственно-складские комплексы на 5-м Рыбацком проезде, Витебском проспекте и улице Маршала Говорова. Кроме того, подрядчик стал владельцем административного здания в Подъездном переулке и спортивного комплекса на Левашовском проспекте. Приобретение этих объектов обошлось МСС в 3,1 млрд рублей.

Директор департамента корпоративных услуг и продаж компании Maris Нелли Алейникова считает, что стоимость покупки помещений на Загородном проспекте соответствует рыночной. Здание находится в хорошей локации возле метро, отмечает старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов. При этом площади немного устарели: арендаторы предпочитают занимать офисы с более современными планировками и ремонтом, уточняет эксперт. Это довольно специфический объект небольшой площади с наличием обременений, добавляет партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин.

Вероятно, МСС решил его приобрести, чтобы не зависеть от интересов собственника, отмечает руководитель проектов департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Максим Мартынов. Для МСС будет выгоднее владеть своим офисом, а не снимать его, уверен Валерий Трушин. Совокупные арендные платежи за восемь-десять лет превысят стоимость выкупа площадей, подсчитал он.

МСС — крупная компания с развитой корпоративной культурой, поэтому ей будет удобнее иметь офисные помещения в собственности, уверен Андрей Амосов. На решение компании также мог повлиять рост стоимости аренды в Санкт-Петербурге, продолжает он. По данным NF Group, в 2024 году средневзвешенная ставка аренды в бизнес-центрах класса А выросла на 27%, до 2,9 тыс. рублей за «квадрат» в месяц. В объектах класса В этот показатель увеличился на 18%, до 1,8 тыс. рублей за «квадрат», оценивают аналитики компании.

Константин Куркин