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Коммерсантъ FM
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Еврокомиссия: за 2024 год 1,5 тыс. журналистов из РФ и Белоруссии переехали в ЕС

По данным Еврокомиссии, за 2024 год в страны Евросоюза переехали около 1,5 тыс. российских и белорусских журналистов. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте Еврокомиссии в понедельник.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«По приблизительным оценкам, в одном лишь 2024 году в страны ЕС бежали или переехали около 1,5 тыс. независимых журналистов и сотрудников редакционных отделов из России и Белоруссии»,— утверждается в сообщении.

В нем также сообщается, что Еврокомиссия запустила программу по поддержке эмигрировавших в страны ЕС журналистов с финансированием в размере €3 млн. «Ее основная цель — поддержать создание общеевропейской платформы или сети медиацентров, способствующих созданию медиасреды на основе плюрализма»,— утверждают в ЕК. Проект создан для того, чтобы журналисты могли «продолжать создавать контент и распространять его среди своей аудитории без вмешательства редакции».

Анастасия Домбицкая

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