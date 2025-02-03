Дело о смертельном ДТП с автобусом на трассе «Нарва» взял на контроль Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и снегоуборочной техники на автодороге «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Руководителю регионального СУ СК Сергею Сазину поручено представить доклад по этому делу, сообщили 3 февраля в пресс-службе областного Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По уточненным данным полиции, в результате дорожной аварии погибли два пассажира автобуса — 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг. Оба водителя, а также еще двое пассажиров автобуса, среди которых 11-летний мальчик и 36-летний мужчина, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

В областном комздраве отметили, что врачи Кингисеппской межрайонной больницы оказывают медицинскую помощь 13 пассажирам автобуса. Двоих находящихся в тяжелом состоянии переводят в Ленинградскую областную больницу. Девять пассажиров после осмотра врачей отправились домой без серьезных повреждений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ДТП произошло на 133-м километре трассы «Нарва». 38-летний водитель снегоуборочного «КамАЗа» совершил столкновение с двигавшимся навстречу автобусом Scania под управлением 49-летнего водителя. В салоне автобуса в момент аварии находились 22 человека. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Андрей Цедрик