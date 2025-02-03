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В семи городах Челябинской области вновь объявили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Аше, Магнитогорске и Златоусте с 4 февраля начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, указано на сайте Челябинского гидрометцентра.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке и Аше режим НМУ объявлен с 7:00 4 февраля до 19:00 7 февраля. В Магнитогорске загрязняющие вещества в приземном слое начнут скапливаться в то же время, но действие режима закончится в 19:00 5 февраля. В Златоусте безветренная погода ожидается с 19:00 4 февраля до 19:00 7 февраля. Ранее неблагоприятные метеоусловия в регионе наблюдались в конце января.

Виталина Ярховска

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