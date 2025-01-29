В пяти городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке и Златоусте до конца рабочей недели объявлен режим неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов метеоусловий первой степени опасности, указано на портале Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске и Коркино режим начнет действовать с 19:00 29 января, в Карабаше, Сатке и Златоусте — с 5:00 30 января. Загрязняющие вещества в приземном слое атмосферы будут концентрироваться до 17:00 31 января. Во время действия режима НМУ местные предприятия обязаны снизить производительность на 15-20%.

Виталина Ярховска