В «Апреле» не комментируют сообщения о якобы сокращении штата сети аптек

В пресс-службе сети аптек «Апрель» не прокомментировали информацию о якобы сокращении штата сотрудников, о котором сообщает редакция «Осторожно, новости» (входит в медиахолдинг Ксении Собчак).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Крупная сеть аптек "Апрель" сокращает сотни ночных сотрудников. "Осторожно, новости" получили сообщения о сокращениях от работников из Твери, Краснодара и Петербурга. По словам уволенных, вечером 30 января руководство объявило им, что сокращает ночную ставку с начала февраля. Сотрудников попросили написать заявления по собственному желанию»,— говорится в сообщении редакции.

Всего в России действуют 8,5 тыс. аптек сети в 75 регионах.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Семейная аптека "Апрель"» зарегистрировано в 2013 году в Краснодаре. Основной вид деятельности компании — торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Бенефициаром является Вадим Анисимов. Выручка компании в 2023 году составила 8,1 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб. (125,6 млн руб. в 2022 году).

Наталья Решетняк