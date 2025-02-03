Нейросети разошлись в прогнозах

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви спросил у чат-ботов, каким они видят будущее технологий искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За одну неделю китайская нейросеть одноименного стартапа DeepSeek по ощущениям столько сделала для популяризации инструментов искусственного интеллекта, сколько все ее конкуренты в течение всего прошлого года. Конфликт с OpenAI и последовавшие запреты китайского новичка в нескольких странах только разгоняют динамику событий. Как быстро случится развязка, неясно. Поэтому я обратился за аналитикой к самим нейросетям, которых попросил сделать самый смелый прогноз.

Сберовский GigaChat посчитал, что DeepSeek и OpenAI ждут затяжные судебные разбирательства. Кроме этого, российский ИИ пообещал усиление конкуренции на рынке искусственного интеллекта и ущерб репутации именно для OpenAI в случае ее проигрыша. В будущем пострадает и Nvidia, считает GigaChat. Речь о снижении инвестиций в исследования и разработку, а также об ограничениях на экспорт чипов в Китай — один из важных источников дохода для компании.

Еще одна отечественная нейросеть YandexGPT 4 дипломатично проигнорировала реальность, сославшись на отсутствие у нее какой-либо информации о конфликте между ChatGPT и DeepSeek. Дитя Anthropic американская нейросеть Claude наиболее вероятным сценарием называла формирование двух независимых ИИ-экосистем с минимальной интеграцией. При этом DeepSeek будет форсировать разработку собственных чипов и локальных моделей ИИ, преодолевая санкционные ограничения. К 2026 году стоит ждать от DeepSeek полностью суверенную ИИ-модель с производительностью не ниже GPT-4, заверяет Claude, а также, что Китай ждет полная локализация технологических цепочек производства ИИ-решений.

Похожий прогноз для краткосрочной перспективы дает Gemini. А вот в долгосрочной нейросеть от Google видит лидерство ChatGPT, которое будет обеспечено большим опытом и ресурсами OpenAI. Нейросеть Perplexity ждет ухудшения ситуации для OpenAI и Nvidia. Растущая популярность DeepSeek грозит дополнительными падениями акций производителя чипов еще на 20-30% в ближайшие месяцы, прогнозирует ИИ.

Сам DeepSeek говорит об усилении конкуренции с OpenAI в ближайшие два-три года, разделении рынка на условные западный и азиатский сегменты, а также о негативном влиянии на доходы Nvidia в краткосрочной перспективе. Косвенный представитель второго участника конфликта, нейросеть ChatGPT, прогнозирует в ближайшие два года значительное усиление в сфере ИИ позиций Китая.

Александр Леви