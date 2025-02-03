Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: для встречи Трампа и Путина РФ рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных мест проведения саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника из России.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как пишет агентство, за последние недели высокопоставленные чиновники из России нанесли визиты в Саудовскую Аравию и ОАЭ. При этом один из источников сообщил, что в Москве по-прежнему не поддерживают идею проведения встречи на этих площадках, поскольку обе страны имеют тесные связи с США в сфере безопасности.

2 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречи и контакты с представителями России и Украины. «У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию»,— сказал американский лидер, выступая на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном. По его словам, обсуждение запланированных встреч проходит «довольно успешно».

Российские официальные лица не подтверждали наличия прямых контактов с новой администрацией США относительно подготовки разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Неделю назад, 27 января, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что контакты с американской стороной пока не начинались.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...