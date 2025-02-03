Reuters: для встречи Трампа и Путина РФ рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных мест проведения саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как пишет агентство, за последние недели высокопоставленные чиновники из России нанесли визиты в Саудовскую Аравию и ОАЭ. При этом один из источников сообщил, что в Москве по-прежнему не поддерживают идею проведения встречи на этих площадках, поскольку обе страны имеют тесные связи с США в сфере безопасности.

2 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречи и контакты с представителями России и Украины. «У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию»,— сказал американский лидер, выступая на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном. По его словам, обсуждение запланированных встреч проходит «довольно успешно».

Российские официальные лица не подтверждали наличия прямых контактов с новой администрацией США относительно подготовки разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Неделю назад, 27 января, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что контакты с американской стороной пока не начинались.

Анастасия Домбицкая