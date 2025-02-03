ООН: талибы причастны к инциденту со стрельбой в комплексе ООН в Афганистане

К инциденту со стрельбой в комплексе Миссии ООН по содействию Афганистану в Кабуле причастны члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом сегодня, 3 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Миссии ООН по содействию Афганистану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ali Khara / Reuters, Ali Khara / File Photo / Reuters Фото: Ali Khara / Reuters, Ali Khara / File Photo / Reuters

В результате инцидента со стрельбой в здании, где располагается Миссия ООН по содействию Афганистану, погиб один человек, говорится в заявлении. Еще один получил ранения. Как уточнили в офисе ООН, начато расследование инцидента.

В настоящее время Россия работает над снятием террористического статуса с организации «Талибан» (признана террористической и запрещена в РФ). Как уточнили в МИД РФ 31 января, «процесс идет».

В декабре 2024 года в России был принят закон, в котором прописан механизм приостановки террористического статуса организации. В проекте документа предлагалось исключить из списка «Талибан» и сирийскую «Хайат Тахрир аш-Шам» (признаны в РФ террористическими и запрещены). В документе говорится, что исключение возможно, если движение прекратило пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Подробнее о пересмотре Москвой решения о признании движения террористическим — в материале «Ъ» «С "Талибана" снимут бан».

Анастасия Домбицкая