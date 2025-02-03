Два человека погибли в результате смертельного ДТП с автобусом под Кингисеппом

Полиция проводит проверку по факту столкновения автобуса со снегоуборочной техникой под Кингисеппом, в котором погибли двое. Трагический дорожный инцидент произошел около 22:45 в воскресенье, 2 февраля, на 133-м километре автодороги «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, на трассе произошло столкновение автобуса междугороднего сообщения со снегоуборочной техникой. В результате дорожной аварии погибли два человека. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются. Личности погибших устанавливаются.

Собственную проверку по факту смертельного ДТП проводит прокуратура Ленинградской области. По итогам будет дана оценка всем обстоятельствам ЧП, особое внимание уделено соблюдению прав и законных интересов пассажиров, уточнили в надзорном ведомстве.

В главке полиции позднее уточнили, что в результате аварии 13 человек были доставлены в медучреждения. Среди пострадавших — 11-летний мальчик, его состояние медики оценивают, как тяжелое.

Ранее «Ъ-СПб» писал о троих пострадавших в результате лобового столкновения грузового автомобиля «Газель» с рейсовым автобусом в деревне Бор Всеволожского района Ленобласти.

Андрей Цедрик