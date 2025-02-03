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После смертельной аварии с автобусом на трассе «Нарва» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело после смертельной аварии с рейсовым автобусом в Кингисеппском районе. Оно расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как уточнили в полиции, накануне, 2 февраля, на 133-м километре трассы «Нарва» 38-летний водитель снегоуборочного «КамАЗа» совершил столкновение с двигавшимся навстречу автобусом Scania под управлением 49-летнего водителя. В салоне автобуса в момент ДТП находились 22 человека. В результате дорожной аварии погибли два пассажира автобуса, еще 17 человек были доставлены в больницу, четверо из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что среди пострадавших — 11-летний мальчик, его состояние медики оценивают, как тяжелое. В настоящий момент на месте ДТП работают следователи.

Андрей Цедрик

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