Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сабрина Карпентер получила Grammy за лучшие поп-альбом и песню

В Лос-Анджелесе проходит 67-я церемония вручения музыкальной премии Grammy. В номинации «Лучший поп-альбом» победила исполнительница Сабрина Карпентер («Short n' Sweet»), она же удостоилась награды за лучшую поп-песню («Espresso»). Певица Чаппелл Рон стала обладательницей Grammy как «лучший новый исполнитель».

В числе других победителей премии:

  • «Лучший кантри-альбом» — «Cowboy Carter» (Бейонсе);
  • «Лучшая песня в жанре танцевальный поп» — «Von dutch» (Charli xcx);
  • «Лучший рэп-альбом» — «Alligator Bites Never Heal» (Doechii);
  • «Лучшая рэп-песня» — «Not Like Us» (Кендрик Ламар);
  • «Лучший R&B альбом» — 11:11 (Deluxe) (Крис Браун);
  • «Лучшая R&B песня» — «Saturn» (Роб Бисел, Картер Лэнг, Солана Роу, Джаред Соломон и Скотт Янг);
  • «Лучший рок-альбом» — «Hackney Diamonds» (Rolling Stones);
  • «Лучшая кантри-песня» — «The Architect» (Шейн Маканалли, Кейси Масгрейвс и Джош Осборн);
  • «Лучший музыкальный фильм» — «Американская симфония» (документальный фильм музыканта Джона Батиста).

В этом году лидером по числу номинаций (11) стала Бейонсе, ей теперь принадлежит рекордное число номинаций за всю карьеру — 99. Исполнительница Doechii получила свою первую премию «Грэмми», став третьей женщиной, когда-либо побеждавшей в номинации «Лучший рэп-альбом».

Трансляцию премии ведет телеканал CBS. Пятый год подряд ведущим выступает южноафриканский комик Тревор Ноа.

Подробнее о номинантах — в материале «Ъ» «В чем сила, "brat"?».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...