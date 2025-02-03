Сабрина Карпентер получила Grammy за лучшие поп-альбом и песню

В Лос-Анджелесе проходит 67-я церемония вручения музыкальной премии Grammy. В номинации «Лучший поп-альбом» победила исполнительница Сабрина Карпентер («Short n' Sweet»), она же удостоилась награды за лучшую поп-песню («Espresso»). Певица Чаппелл Рон стала обладательницей Grammy как «лучший новый исполнитель».

В числе других победителей премии:

«Лучший кантри-альбом» — «Cowboy Carter» (Бейонсе);

«Лучшая песня в жанре танцевальный поп» — «Von dutch» (Charli xcx);

«Лучший рэп-альбом» — «Alligator Bites Never Heal» (Doechii);

«Лучшая рэп-песня» — «Not Like Us» (Кендрик Ламар);

«Лучший R&B альбом» — 11:11 (Deluxe) (Крис Браун);

«Лучшая R&B песня» — «Saturn» (Роб Бисел, Картер Лэнг, Солана Роу, Джаред Соломон и Скотт Янг);

«Лучший рок-альбом» — «Hackney Diamonds» (Rolling Stones);

«Лучшая кантри-песня» — «The Architect» (Шейн Маканалли, Кейси Масгрейвс и Джош Осборн);

«Лучший музыкальный фильм» — «Американская симфония» (документальный фильм музыканта Джона Батиста).

В этом году лидером по числу номинаций (11) стала Бейонсе, ей теперь принадлежит рекордное число номинаций за всю карьеру — 99. Исполнительница Doechii получила свою первую премию «Грэмми», став третьей женщиной, когда-либо побеждавшей в номинации «Лучший рэп-альбом».

Трансляцию премии ведет телеканал CBS. Пятый год подряд ведущим выступает южноафриканский комик Тревор Ноа.

Подробнее о номинантах — в материале «Ъ» «В чем сила, "brat"?».