В чем сила, «brat»?

Американская Академия звукозаписи обнародовала список номинантов на очередную премию Grammy. 67-я церемония ее вручения состоится 2 февраля на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Лидером по числу номинаций (11) стала Бейонсе. Таким образом, теперь ей принадлежит рекордное число номинаций за всю карьеру — 99. Об остальных рекордах и новшествах Grammy — Игорь Гаврилов.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Бейонсе

Бейонсе обеспечила себе рекордные достижения на Grammy, выпустив альбом «Cowboy Carter» (см. «Ъ» от 13 апреля). Темнокожая певица позиционировала его как кантри-альбом и успешно проникла с ним в исконно «белые» кантри-чарты. А оттуда и до номинаций на Grammy недалеко. Причем новая музыка Бейонсе представлена не только в кантри-номинациях, но и в номинации «Лучшее исполнение американы». Стиль «американа» включает в себя элементы рока, фолка, кантри, блюза и блюграсса и традиционно ассоциируется с белыми артистами, не замыкающимися в рамках консервативного традиционного кантри. В общем, получив все причитающиеся авансы из этого музыкального лагеря, Бейонсе предсказуемо стала лидером среди соискателей этого года.

Рекордные показатели Бейонсе говорят и о том, что академики не отреагировали на скандальные публикации о ее причастности к злодеяниям Пи Дидди (см. «Ъ» от 6 октября). Черное лобби в Академии звукозаписи, очевидно, не дает в обиду свою королеву (Queen Bey — так называют Бейонсе в музыкальных кругах).

Еще один лидер начавшейся гонки за Grammy наряду с Бейонсе — не один артист, а новая женская поп-музыка. Две молодые девушки из номинации «Лучший новый артист», Чаппел Рон и Сабрина Карпентер, также заявлены в прочих трех номинациях так называемой главной категории — «Запись года», «Песня года» и «Альбом года». Вместе с ними там — певица-инфлюэнсер Чарли XCX, разогнавшая в 2024 году интернет-тренд «brat» (так называется ее новый альбом). Об онлайн-активности Чарли XCX говорили, например, как о серьезном факторе поддержки Камалы Харрис в ее предвыборной гонке.

Фото: Eduardo Verdugo / AP Чарли XCX

В «главной категории» заявлены также работы Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Есть, конечно, и несколько мужчин, но если кого-то и считать серьезными конкурентами девушек-номинанток, то это только The Beatles. Их песня «Now And Then», собранная из студийных партий разных лет и выпущенная в 2023 году, представлена в номинации «Запись года». То есть за Grammy борется продюсерская команда, создавшая новый трек. В нее входят участник The Beatles Пол Маккартни и продюсер записи Джайлс Мартин, сын «пятого битла» Джорджа Мартина.

В относительно новой номинации «Сонграйтер года» (премию в ней будут вручать всего в третий раз) также лидируют девушки, их четыре, и с ними будет соревноваться только один мужчина — Эдгар Баррера.

Даже в исконно мужских роковых номинациях представительницы прекрасного пола прекрасно себя чувствуют. Например, в номинации «Лучший альбом альтернативной музыки» представлены St.Vincent, Ким Гордон, Бриттани Хоуард и Клэйро. Их единственный конкурент — Ник Кейв. Вообще классики рока, если не считать виртуально возродившихся битлов, оттеснены в свою маленькую наградную резервацию. Среди номинантов за достижения в роке — и упомянутый Кейв, триумфально гастролирующий по миру, и The Rolling Stones, чья прошлогодняя пластинка рекламировалась с неистовой силой, и прервавшие молчание Green Day, и супермодные Idles, и Cage The Elephant, которых пожелали взять с собой в тур воссоединившиеся Oasis. Питер Гейбриел, чей альбом «i/o» стал долгожданным праздником для меломанов, и вовсе попал только в номинации, где чествуют студийный персонал.

В пяти номинациях значится Дмитрий Липай, известный продюсер и звукорежиссер российского происхождения, в 1990-е работавший с группами «Аквариум» и «Трилистник», но последние десятилетия живущий в США. В его послужном списке уже есть шесть Grammy. На грядущей церемонии он будет претендовать на награду в пяти номинациях, в том числе «Продюсер года в классической музыке».

А в номинации «Лучший электронный/танцевальный альбом» оказался уроженец города Саратов Антон Заславский, записывающий музыку под псевдонимом Zedd. Несмотря на то, что в его новом альбоме «Telos» использована музыка таких суперзвезд, как Muse, Джефф Бакли и Джон Мэйер, его шансы невелики. В номинации вместе с Антоном — Чарли XCX и ее вездесущий «brat».