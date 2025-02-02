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Коммерсантъ FM
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МВД предупредило об атаках мошенников от лица Ozon

МВД России сообщило, что кибермошенники придумали новый способ красть аккаунты пользователей маркетплейса Ozon (MOEX: OZON). Они предлагают получить промокод на 10 тыс. руб. в честь дня рождения.

«На сайте предлагают получить промокод на 10 000 рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с "личным менеджером" через WhatsApp»,— сообщила пресс-служба МВД.

В публикации указано, что для большей убедительности мошенники размещают у кнопки «забрать купон» надпись «WhatsApp© Secured authentication». После перехода на сторонний сайт мошенники просят ввести дополнительные данные, чтобы получить доступ к учетной записи на маркетплейсе.

Подробнее о кибермошенниках — в материале «Ъ» «Граждан выставили на рекорд».

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