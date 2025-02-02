Утро вечера денежнее

Утренние торги на Московской бирже (MOEX: MOEX) оказались, судя по итогам первой недели работы новой сессии, более востребованы у инвесторов, чем вечерние при их запуске пять лет назад. Однако, по словам экспертов, выгоду от нового режима получают только розничные инвесторы, которым необходимо заключить сделку в неторговое время. Трейдерам же из-за этого приходится проводить у терминалов по 15 часов. Институционалам это время торгов неинтересно.

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По подсчетам “Ъ”, первая неделя утренних торгов на Мосбирже пользовалась большим успехом среди трейдеров, чем первая неделя вечерних торгов в 2020 году. Доля утренних торгов составила 3,3–7%, в то время как доля вечерних — 2,7–4,4%. Однако к настоящему времени объем вечерних торгов вырос до более чем 10% от основной сессии.

Утренние торги на Московской бирже оказались более популярными в первые недели, чем вечерние при запуске в 2020 году, во многом из-за изменения структуры участников рынка, считает аналитик «Цифра Брокер» Кирилл Климентьев. Сейчас, по его словам, основную долю торгов составляют розничные инвесторы, которые готовы работать при низкой ликвидности и совершать сделки небольшими объемами. В 2020 году рынок был более институциональным, а такие игроки предпочитают высоколиквидную дневную сессию, отметил эксперт.

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Утренние торги расширяют географию активных инвесторов, и восточные регионы России могут в удобном режиме совершать сделки, это уже привело к резкому росту ликвидности в утреннюю сессию и в будущем приведет к привлечению новых инвесторов на фондовый рынок России, считают эксперты «Солид Брокер». Активные участники рынка, по их словам, в большинстве своем позитивно отреагировали на изменения биржи, но некоторые остались недовольны тем, что ликвидность торгового дня оказывается размазанной с 8 до 15 торговых часов. Это, с их слов, приводит к тому, что во время работы профессиональных участников рынка ликвидности может быть недостаточно для проведения эффективных сделок.

Что касается вечерних торгов, то основным драйвером на них были новости западного мира, и в частности США, поэтому в период с 2020 года до февраля 2022 года инвесторы на российском рынке отыгрывали на вечерней сессии новости западных стран через торговлю иностранными акциями на СПБ Бирже, заметили эксперты «Солид Брокер». Однако после февраля 2022 года доступ к иностранным акциям закрыт, и на важные эконмические события трейдеры реагируют через акции российских эмитентов, пояснили они.

К важным инвестиционным событиям вне основной сессии опрошенные “Ъ” эксперты относят публикации макроэкономических данных, выступления ключевых политиков или корпоративные новости зарубежных компаний, которые могут повлиять и на российский рынок.

Это и привело к росту объемов торгов на вечерней сессии в последние годы, считают эксперты «Солид Брокер».

Опрошенные “Ъ” эксперты видят и недостатки в дополнительных сессиях: ликвидность в утренние и вечерние часы значительно ниже, чем в дневную сессию, что может приводить к повышенной волатильности, считает господин Климентьев. На этих сессиях чаще торгуются бумаги с высокой популярностью у розничных инвесторов, при этом крупные сделки проходят реже, добавил он.

Расширение времени торгов обязывает активных участников рынка находиться у терминалов 15 часов подряд, и к этой мысли «нужно привыкнуть», считают опрошенные “Ъ” эксперты. На текущем этапе наибольшая польза от расширения торгового времени приходится на розничных инвесторов, которые могут практически в любой момент совершить сделку и снова заняться своими делами, считают они. «Профессиональным участникам рынка нужно будет привыкать к новой реальности и подстраивать свой режим работы для этого»,— резюмируют в «Солид Брокер».

Ксения Куликова