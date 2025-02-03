Внешний долг компаний РФ пришел в упадок

По оценкам аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) с учетом статистики Банка России и Cbonds.ru, объем российского корпоративного внешнего долга в 2024 году продолжил сокращаться и к концу третьего квартала составил $209 млрд, снизившись на 13% за три квартала, а по отношению к ВВП — уменьшился за год на два процентных пункта, до 10,5% ВВП (см. график). «Сжатие внешнего долга происходило вследствие невозможности осуществления новых заимствований российскими компаниями и банками на глобальных рынках капитала на фоне сохранявшихся погашений ранее привлеченных обязательств»,— напоминают в ЦМАКП.

По оценке ЦБ, за весь прошедший год уменьшение обязательств «прочих секторов» (главным образом, корпораций), в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, составило $13,3 млрд (на 7%, до $177,1 млрд), на фоне того, как весь внешний долг РФ снизился до $290,4 млрд — на $27,5 млрд, или на 8,7%, до минимума за 18 лет. При этом, как следует из предварительных данных о платежном балансе за 2024 год, иностранные обязательства РФ в 2024 году увеличились на $9 млрд, в том числе из-за проблем с платежами — «возвратами средств на счета в российских банках при внешнеторговых расчетах в условиях усиления санкционного давления на инфраструктуру международных платежей», отмечают в ЦБ.

В то же время в свежей аналитической записке Института международных финансов о проблеме внешних долгов развивающихся стран с доходами выше среднего (31 страна, без данных о КНР и России) отмечается, что там «все чаще наблюдаются те же тенденции, что и на зрелых рынках: старение населения и снижение уровня рождаемости. В связи с этим динамика госдолга этих стран находится в центре внимания, особенно если учесть, что многие из них также теряют темпы роста». Госдолг таких государств достигнет $3,6 трлн в 2024 году, увеличившись более чем на 50% с 2019 года, внешний суверенный долг составит около 30% его объема. Расходы на обслуживание заимствований выросли в среднем до рекордных 3,3% ВВП во многом из-за быстрого накопления внутреннего долга. При этом за последние десять лет госрасходы на образование в процентах ВВП сильно сократились, но заметно возросли расходы на здравоохранение, армию и оборону.

Артем Чугунов