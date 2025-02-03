Клиники расплатятся за ошибки

Конституционный суд РФ подтвердил право жертв врачебных ошибок на лечение вне системы ОМС. Поводом стал иск жителя Владивостока, которому сломали челюсть в частной стоматологии. Мужчине пришлось установить дорогие титановые пластины, но суды решили, что клиника может не возмещать их стоимость. Опрошенные “Ъ” адвокаты говорят, что это распространенная проблема: потерпевшим отказывают в компенсации затрат на платное лечение, если у них была возможность получить схожую помощь за госсчет. КС же постановил, что такая практика ограничивает стремление граждан «восстановить здоровье любыми доступными способами». Теперь суды не смогут автоматически отказывать пациентам в возмещении расходов, говорят адвокаты. Они должны будут в каждом конкретном случае оценивать обоснованность платного лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Конституционный суд рассмотрел жалобу жителя Владивостока Романа Ромаданова. В 2017 году он решил удалить зуб в частной клинике. Операция прошла неудачно: мужчине сломали челюсть. Господина Ромаданова госпитализировали в стационар городской больницы, где «в соответствии с клиническими рекомендациями» установили титановые пластины стоимостью 25 600 руб. Мужчине пришлось заплатить за них, поскольку программа обязательного медицинского страхования такого лечения не предусматривает.

После этого господин Ромаданов обратился в суд. Он потребовал от клиники вернуть ему деньги за удаление зуба, возместить расходы на титановые пластины и выплатить 500 тыс. руб. компенсации морального вреда. Также он попросил наложить на клинику штраф «в размере 50% от присужденной суммы». Районный суд признал, что пациенту причинили вред средней степени тяжести. Судья удовлетворил требования, снизив сумму компенсации морального вреда до 100 тыс. и назначив 65 600 руб. штрафа. В общей сложности мужчина получил 196 800 руб.

Однако апелляционная инстанция отменила решение о компенсации стоимости титановых пластин, сославшись на ст. 1085 ГК РФ «Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья». По мнению суда, господин Ромаданов мог выбрать лечение другими материалами и остаться в рамках ОМС, а значит, ответчик не обязан возмещать эти расходы. При этом судья увеличил сумму штрафа и компенсации морального вреда, так что пациент получил 308 400 руб. С этим решением согласились и вышестоящие суды.

Господин Ромаданов обратился в Конституционный суд. Он заявил, что ст. 1085 ГК РФ ограничивает право возмещения затрат на лечение «в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями», даже если оно «является более эффективным», нежели программа ОМС. По его мнению, это привело к «необоснованному освобождению от гражданско-правовой ответственности» виновных в причинении вреда. А значит, нарушило обязанность государства охранять права потерпевших и гарантировать компенсации (ст. 52 Конституции).

КС пришел к выводу, что оспариваемая норма соответствует Основному закону. Но ее задача — «исключить злоупотребления», когда потерпевший недобросовестно «обращается к избыточным средствам лечения». Суд подчеркнул: «Стремление восстановить здоровье любыми доступными способами, в том числе не покрываемыми средствами ОМС, не может само по себе рассматриваться в качестве предосудительного». По мнению КС, истец «имеет разумные ожидания, что причиненный ему вред будет возмещен в полном объеме» и провинившаяся медицинская организация «должна это предвидеть». Отказ возместить вред только из-за того, что пациент вышел за рамки ОМС, «нарушает баланс интересов соответствующих правоотношений». Суд пришел к выводу, что Гражданский кодекс «не предполагает возмещения расходов, выходящих за пределы разумных, но и не дает оснований для отказа в возмещении обоснованных трат», если потерпевший «выбрал платное лечение, соответствующее клиническим рекомендациям, и избежал возможных неблагоприятных последствий». Дело Романа Ромаданова должно быть пересмотрено, решил КС.

Адвокат коллегии «Правовая политика» Ирина Гриценко считает постановление КС очень актуальным. По ее словам, российские суды примерно с 2018 года стали намного чаще отклонять иски пациентов, требующих компенсации средств, потраченных на восстановление здоровья. Главный аргумент для отказа в таких случаях — заявление, что пациент мог получить нужные медицинские услуги в рамках ОМС. В результате пострадавшие практически никогда не получают столько денег, сколько им пришлось потратить на лечение, говорит госпожа Гриценко. А у тех, кто причинил вред, нет стимула добровольно возмещать расходы на лечение пострадавшего и в целом идти на досудебное урегулирование конфликта. «Медицинские клиники вообще не несут финансовой ответственности за свои действия. Они ожидают, что суд максимум присудит компенсацию морального вреда, которая на сегодняшний день составляет от 50 до 300 тыс. руб.,— говорит адвокат.— Поэтому я считаю, что Конституционный суд исправил ту ошибку, которую на протяжении последних пяти лет систематически совершали суды».

Теперь потерпевшим пациентам не будут автоматически отказывать во взыскании расходов, потраченных на лечение вне ОМС, надеется Ирина Гриценко. Судьям придется в каждом конкретном случае смотреть, насколько эти траты обоснованы. Однако сохраняется риск, что суд не согласится с аргументами пациента, предупреждает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова: «Так что стоит запасаться заключениями специалистов. Может быть, у нас появится и новый вид судебно-медицинских экспертиз».

Наталья Костарнова