Суд оставил под арестом шестерых судебных экспертов по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы на три месяца продлил арест в отношении шести сотрудников Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте России. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Речь идет о заведующем лабораторией судебно-строительной экспертизы Андрее Бутырине, его заместителе Владиславе Артемове, а также о Ксении Никитиной, Татьяне Амбросимовой, Марине Фадеевой и Денисе Степанове. Согласно открытым данным, Денис Степанов возглавлял оценочную компанию ООО «Атлант Оценка», Марина Фадеева возглавляла в ней департамент оценки.

В электронной базе судов Москвы у большинства обвиняемых по этому делу не указана дата вступления в силу решения об аресте. При этом в ней содержится информация, что в июле суд рассматривал дела о продлении меры пресечения.

Пресс-служба судов Москвы уточняет, что, по версии следствия, все обвиняемые похитили денежные средства РФЦСЭ в особо крупном размере. Какой именно ущерб был нанесен центру, не уточняется.