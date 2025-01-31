Главные новости за 31 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На Конюшенной площади в центре Петербурга в тестовом режиме начала работу новая городская платная автостоянка. Въезд будет осуществляться по парковочным билетам, которые нужно получить перед шлагбаумом, а при выезде отсканировать QR-код. Как сообщили в комитете по транспорту, тестовый режим продлится около двух недель. Рассчитана новая автостоянка на 60 машиномест.

Очередные торги объявили по тоннелепроходческому комплексу S-782, более известному как «Надежда». Щит принадлежит обанкротившейся компании ОАО «Метрострой». Начальная цена, как и прежде, составляет 1,238 млрд рублей. Если до 19 февраля покупателей не найдется, то через каждые два дня стоимость комплекса будет снижаться на 5%.

Импортер товаров для взрослых «Х-Маркет» открыл по франшизе петербургского производителя алкоголя Ladoga первый в городе алко-секс-шоп. Торговая точка площадью 130 кв. м расположилась на Загородном проспекте и получила название Love & Wine. Как рассказал изданию «Новый проспект» владелец торговой сети Вадим Химич, наименование нового магазина LW является аббревиатурой сети винотек Ladoga Wine.

Гендиректор «Жилкомсервиса №2 Кировского района» предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере 9,5 млн рублей. По данным следствия, обвиняемый, занимая должность главы «ЖКС №2», не позднее августа 2017 года предложил главному бухгалтеру на постоянной основе получать «вознаграждение» с предпринимателя, осуществляющего поставку различной продукции на территории Кировского района.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Петербург с рабочим визитом. В его графике значилось посещение одного из оборонных предприятий города. Также господин Медведев провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, на которой обсуждались вопросы обеспечения безопасности в 47-м регионе.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя руководителя регионального УФАС Екатерины Даниловской. Ее обвиняют по п. г ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Даниловская совместно с другими неустановленными сотрудниками ведомства умышленно содействовали принятию выгодных решений по жалобам в интересах коммерческих организаций — участников госзакупок.

Проектом планировки территории для строительства дублера Приморского шоссе займется «Специализированный застройщик "УнистройРегион-1"». Соответствующее задание опубликовал 31 января комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Работы необходимо закончить до 20 января 2026 года. Четырехполосная трасса протяженностью 7,2 км пройдет от Суздальского шоссе через 3-ю Конную Лахту к Владимирскому проспекту в Горской.

Роспотребнадзор внепланово проверил магазины сети «Светофор» в Петербурге, принадлежащие ООО «ТОРГСЕРВИС 78», сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки выяснилось, что в содержании помещений и при фасовке продукции грубо нарушались санитарные требования. Также отсутствовало необходимое технологическое оборудование. По итогу три магазина приостановили свою деятельность.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга обязал депутата Госдумы РФ Виталия Милонова выплатить моральную компенсацию — 150 тыс. руб. — юристу ЛДПР Ирине Воскобойниковой. Суд признал не соответствующими действительности заявления парламентария о том, что госпожа Воскобойникова сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ). Кроме того, по решению суда депутат Милонов должен опубликовать в своем Telegram-канале опровержение собственных обвинений.

Полицейские задержали в Петербурге 53-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который находился в межгосударственном розыске 14 лет. В своей стране злоумышленник разыскивался за совершение заказного убийства мужа своей знакомой. Сейчас задержанный находится в отделе полиции, в ближайшее время его передадут инициатору розыска.

В структуре администрации Санкт-Петербурга грядут очередные изменения. В этот раз они касаются существования целого ведомства — в Смольном намерены упразднить комитет по делам Арктики. Соответствующее постановление 31 января подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым. Документ вступает в силу с 5 мая 2025 года.

Экспертный совет ОЭЗ «Парнас» одобрил два новых инвестиционных проекта общей суммой 3,95 млрд рублей. Компания «Инженерно-Экспертный Центр» планирует построить лабораторию по проверке материалов и оборудования для морского транспорта, вложив в проект 1,69 млрд рублей. ООО «Фабрика пищевых технологий» создаст в ОЭЗ предприятие по производству индивидуальных рационов питания длительного хранения за 2,25 млрд рублей.

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга одобрил концепцию приспособления дома Иофа на Лермонтовском проспекте, 14, под четвертую сцену Мариинского театра. Совет также согласился с тем, что объект должен быть включен в реестр памятников регионального значения. Здание первой сцены Мариинского театра собираются закрыть на реставрацию. К тому времени работы по реставрации и приспособлению дома Иофа планируется завершить.

Прибывающие в Россию иностранные туристы получили возможность оформить банковские дебетовые карты платежной системы «МИР» сразу по прилету в Пулково. Такую возможность предоставляют «Т-Банк» и банк «Глобус», сообщили в компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Таким образом иностранные владельцы отечественных карт смогут оплачивать на территории РФ покупки в магазинах и онлайн, мобильную связь, услуги и т.д.