Разыскиваемого за заказное убийство мигранта задержали в Петербурге

Днем 30 января у дома 1 по бульвару Александра Грина полицейские задержали 53-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который находился в межгосударственном розыске 14 лет, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В своей стране злоумышленник разыскивался за совершение заказного убийства. Согласно оперативным данным, в апреле 2011 года к мужчине через посредника обратилась его знакомая.

Женщина предложила расправиться с ее супругом, так как тот якобы проявлял «нездоровый интерес» к их общей несовершеннолетней дочери. За оказание услуги она пообещала исполнителю сумму, эквивалентную 300 тыс. рублей.

В итоге мужчина вместе с подельником исполнил обещание. Они подкараулили мужа знакомой на улице и нанесли ему девять ударов ножом. Сейчас задержанный находится в отделе полиции, в ближайшее время его передадут инициатору розыска.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники петербургского СК задержали в Тюмени подозреваемого в возбуждении ненависти и вражды в отношении россиян.

Андрей Маркелов