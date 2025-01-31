Проект планировки территории для дублера Приморского шоссе подготовят до 2026 года

Проектом планировки территории для строительства дублера Приморского шоссе займется «Специализированный застройщик "УнистройРегион-1"». Соответствующее задание опубликовал 31 января комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

Работы необходимо закончить до 20 января 2026 года. Четырехполосная трасса протяженностью 7,2 км пройдет от Суздальского шоссе через 3-ю Конную Лахту к Владимирскому проспекту в Горской. Новую дорогу подведут к будущему всесезонному курорту «Санкт-Петербург марина».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный представил проект будущих объектов, которые будут расположены в «Санкт-Петербург марине». Соглашение о создании курорта в Горской за 210 млрд рублей было подписано в рамках ПМЭФ-2024.

Андрей Маркелов