Глава «ЖКС №2 Кировского района» предстанет перед судом за взятку в 9,5 млн рублей

Генеральный директор «Жилкомсервиса №2 Кировского района» предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере 9,5 млн рублей, сообщает городское управление СК России 31 января.

По данным следствия, обвиняемый, занимая должность главы «ЖКС №2», не позднее августа 2017 года предложил главному бухгалтеру на постоянной основе получать «вознаграждение» с предпринимателя, осуществляющего поставку различной продукции на территории Кировского района.

Последнему взамен пообещали заключать контракты с его фирмами в приоритетном порядке и не принимать меры в случае выявления нарушений по заключенным договорам. Предприниматель в ходе встречи с гендиректором согласился на указанные условия, чтобы беспрепятственно работать, однако позднее сообщил сообщил об этом полицейским.

В период с марта 2018 по декабрь 201 года глава «ЖКС №2» получил от коммерсанта около 9,5 млн рублей, при этом по договоренности бухгалтер оставила себе не менее 1,9 млн рублей. Следствие собрало достаточную доказательную базу вины гендиректора. Бухгалтера 27 января 2025 года приговорили к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 27,8 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бывший глава Петрозаводска Владимир Любарский стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в размере 3 млн рублей. Это случилось, когда он занимал должность заместителя главы Карелии.

Андрей Маркелов