На Загородном проспекте по франшизе открылся первый в Петербурге алко-секс-шоп

Импортер товаров для взрослых «Х-Маркет» открыл по франшизе петербургского производителя алкоголя Ladoga первый в городе алко-секс-шоп. Торговая точка площадью 130 кв. м расположилась на Загородном проспекте и получила название Love & Wine, сообщает «Новый проспект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Как рассказал изданию владелец торговой сети Вадим Химич, наименование нового магазина LW является аббревиатурой сети винотек Ladoga Wine. В указанном здании находится один из старейших интим-магазинов Петербурга торговой сети «Эробутик» (входит в «Х-Маркет»). В одном из помещений продаются интим-товары, в другом — алкоголь. Доступ во второй отдел закрывается после 22:00.

Отметим, что первая в России торговая точка такого формата под названием «Монополь» была открыта в 2022 году в Ростове-на-Дону. В настоящий момент ведутся переговоры о расширении проекта Love & Wine в Москве, Самаре, Саратове и Новосибирске, уточнил господин Химич.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сеть интим-магазинов «Розовый кролик» открыла в Петербурге кофейни с тематическим ассортиментом.

Андрей Цедрик