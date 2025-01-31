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На территории ОЭЗ «Парнас» реализуют два новых инвестпроекта за 4 млрд

Экспертный совет Особой экономической зоны «Парнас» одобрил два новых инвестиционных проекта общей суммой 3,95 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Смольного 31 января.

Компания «Инженерно-Экспертный Центр» планирует построить на территории современную лабораторию по проверке материалов и оборудования для морского транспорта. Резидент займет площадь 6,4 тыс. кв. м и вложит в проект 1,69 млрд рублей. Также организация обеспечит работой 111 специалистов.

Второй резидент — ООО «Фабрика пищевых технологий» — создаст предприятие по производству индивидуальных рационов питания длительного хранения. Их капиталовложение составит 2,25 млрд. На площади 10 тыс. кв. м будут работать 170 человек.

Отметим, что в настоящий момент реализуются проекты 72 резидентов с капиталовложением 235 млрд рублей на четырех площадках ОЭЗ: «Нойдорф», «Новоорловская», «Шушары» и вышеупомянутый «Парнас».

Ранее «Ъ-СПб» писал , что Смольный через суд выселил из ОЭЗ компанию Levrana, производящую бытовую химию. Организация не осуществила запланированные вложения в размере 82 млн рублей.

Кирилл Бевзюк, Андрей Маркелов

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