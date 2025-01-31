В администрации Петербурга ликвидируют комитет по делам Арктики

В структуре администрации Санкт-Петербурга грядут очередные изменения. В этот раз они касаются существования целого ведомства — в Смольном намерены упразднить комитет по делам Арктики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курируемый комитетом по делам Арктики XII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум».

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Курируемый комитетом по делам Арктики XII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум».

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как следует из документа, размещенного на сайте городского правительства, соответствующее постановление 31 января подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым. Из текста действующего постановления «О структуре исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» вычеркивается пункт о самом комитете и о распределении обязанностей вице-губернаторов, где арктический комитет был закреплен в зоне ответственности Владимира Княгинина. Постановление вступает в силу с 5 мая 2025 года.

Напомним, несколько дней назад ведомство покинул его прежний руководитель Герман Широков, который возглавлял комитет с 2018 года. Он стал специальным представителем градоначальника. В настоящий момент временно исполняющей обязанности главы комитета значится Елена Асеева.

Комитет по делам Арктики был создан в феврале 2018 года и занимается политикой в сфере развития научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Санкт Петербурга с регионами Арктической зоны Российской Федерации, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга в этой сфере.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Контрольно-счетная палата Петербурга по итогам проверки использования средств комитетом по делам Арктики за 2019-2021 годы выявлено более 150 нарушений на сумму 13,3 млн рублей, в том числе нарушений, имеющих признаки ущерба — на 3,8 млн рублей.

Андрей Цедрик