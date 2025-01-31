Суд обязал Милонова опровергнуть обвинения в адрес юриста ЛДПР в Горловке

Кировский районный суд Санкт-Петербург обязал депутата Госдумы РФ Виталия Милонова выплатить моральную компенсацию — 150 тыс. руб. — юристу ЛДПР Ирине Воскобойниковой. Суд признал не соответствующими действительности заявления парламентария о том, что госпожа Воскобойникова сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ). Кроме того, по решению суда Виталий Милонов должен опубликовать в своем Telegram-канале опровержение собственных обвинений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Конфликт между парламентарием и Ириной Воскобойниковой произошел в июле 2023 года. По словам адвоката госпожи Воскобойниковой Ирины Баханович, Виталий Милонов приехал в приемную ЛДПР в Горловке, обвинил ее доверительницу в сотрудничестве с СБУ. Депутат угрожал женщине, после чего она попала в больницу с инсультом, утверждает адвокат. В августе Ирина Воскобойникова подала заявление в суд — причиненные ей моральные страдания юрист оценила в 1 млн рублей.

Милонов считает, что никакого нападения не было. По его словам, Воскобойникова создала чат, в которой публиковала персональные данные военных. Адвокат депутата Геннадий Алексеев в суде заявлял, что депутат Госдумы приехал в Горловку «по служебной необходимости»: в это время он проходил военную службу.

Рассматривать дело в суде начали 21 ноября 2023 года, Алексеев ходатайствовал о закрытие слушания, обосновав это тем, что конфликт произошел в ДНР, вблизи боевых действия, и в процессе могут рассматриваться документы, составляющие государственную или военную тайну. Кировский райсуд ходатайство удовлетворил. При этом госпожа Баханович заявляла, что «никаких военных тайн в этом процессе нет».

«Решением суда довольны. Безусловно хотелось бы почитать полное решение, но резолютивная часть нас удовлетворила»,— прокомментировала «Ъ-СПб» Ирина Баханович.

В пресс-службе Виталия Милонова «Ъ-СПб» сообщили, что решение «однозначно будет обжаловано». «Более того, сегодняшнее решение в силу еще не вступило, да и я его, собственно говоря, в глаза не видел. Моя позиция простая, что вредит нашей армии на СВО должно быть искоренено. Поэтому сути своей позиции менять не буду»,— приводит слова депутата его пресс-служба.

Кирилл Бевзюк, Надежда Ярмула