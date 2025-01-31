Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Петербурге арестовал замглавы УФАС по делу о превышении полномочий

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев ходатайство следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя руководителя регионального УФАС Екатерины Даниловской. Ее обвиняют п. г ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили 31 января в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, следствием было установлено, в конце декабря 2023 года Даниловская совместно с другими неустановленными сотрудниками ведомства умышленно содействовали принятию выгодных решений по жалобам в интересах коммерческих организаций — участников закупок. Речь, в частности, идет о тендерах по техобслуживанию систем обеспечения безопасности в госучреждениях, подведомственных администрации Московского района города, победителем которых было признано ООО «Вега-С».

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Даниловской стражу на срок до 29 марта 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании замглавы УФАС по Петербургу после проведенных в офисе ведомства обысков.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...