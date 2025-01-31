Суд в Петербурге арестовал замглавы УФАС по делу о превышении полномочий

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев ходатайство следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя руководителя регионального УФАС Екатерины Даниловской. Ее обвиняют п. г ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили 31 января в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, следствием было установлено, в конце декабря 2023 года Даниловская совместно с другими неустановленными сотрудниками ведомства умышленно содействовали принятию выгодных решений по жалобам в интересах коммерческих организаций — участников закупок. Речь, в частности, идет о тендерах по техобслуживанию систем обеспечения безопасности в госучреждениях, подведомственных администрации Московского района города, победителем которых было признано ООО «Вега-С».

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Даниловской стражу на срок до 29 марта 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании замглавы УФАС по Петербургу после проведенных в офисе ведомства обысков.

Андрей Цедрик