Белгородскую агломерацию будут обслуживать местные перевозчики за 1,1 млрд

В Белгородской области определили подрядчиков, которые с 1 февраля 2025 года займутся перевозкой пассажиров Белгородской агломерации. Заказчик в лице регионального организатора пассажирских перевозок заключил с шестью местными компаниями 32 госконтракта, сообщили в областном министерстве автомобильных дорог и транспорта. Согласно порталу госзакупок, они заключались с середины октября прошлого года и до середины января текущего.

Наибольшее количество контрактов заключили АО «Единая транспортная компания» (ЕТК) министерства имущества Белгородской области и ООО «Маршрут» Елены Грек. Так, ЕТК получила 13 контрактов на сумму 776,4 млн руб., а «Маршрут» — девять подрядов на 236,1 млн руб. в сумме.

ООО «Автомиг» Людмилы Гайдаровой стало победителем шести торгов на сумму 94 млн руб.

По две закупки получили ООО «Белгородский пассажирский транспорт» Геннадия Белика и ООО «Городские пассажирские перевозки» Вадима Танкова. Подрядчики выполнят работы за 46,8 млн руб. и 40,5 млн руб.

По данным минтранса, им предстоит обслуживать 130 маршрутов общественного транспорта: 45 городских и 85 пригородных, в том числе четыре сезонных. Перевозить пассажиров будут 507 автобусов, из них 214 большого класса, 198 — среднего и 95 малого класса.

Анастасия Колпачева