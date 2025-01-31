Арендой жилья в Краснодаре чаще других интересуются москвичи

Около 17,6% москвичей интересуются арендой квартиры в Краснодаре. Объявления о съеме квартире также просматривают местные жители — они составляют почти половину от общего числа переходов на сайт, сообщается в исследовании сервиса «Яндекс. Аренда»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

К краснодарской недвижимости также проявляли интерес жители Санкт-Петербурга (4,9%) и Ростова-на-Дону (3,2%). Показатели также соотносятся с количеством резюме на сервисе hh.ru: 4,5 тыс. москвичей, 1,7 тыс. петербуржцев и 900 ростовчан рассматривают краевую столицу как место для трудоустройства.

Краснодарцы, в свою очередь, чаще всего интересуются арендой в Ростове-на-Дону (6,4%), Москве (1,4%) и Санкт-Петербурге (1%).

Как отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков, развитие ЖКХ, увеличение транспортной доступности и расширение инфраструктуры в регионах способствует росту мобильности населения. По его словам, миграция граждан между субъектами РФ стала заметным трендом последних лет

Согласно исследованию, основными причинами для переезда в другой город являются карьерные перспективы (45,2%), культурный досуг (44,2%) и региональные особенности (30,8%). Каждый пятый респондент готов к переезду ради близости к родным и друзьям.

Анна Гречко