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Коммерсантъ FM
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«Химкам» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед «Оренбургом»

Российский футбольный союз (РФС) запретил подмосковному футбольному клубу «Химки» регистрировать новых игроков. РФС принял это решение в связи с задолженностью клуба перед ФК «Оренбург». Долг образовался из-за трансферного контракта о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Запрет будет действовать с вынесения резолютивной части и может быть снят после того, как «Химки» выполнят свои обязательства, пишет пресс-служба РФС. Лукас Вера перешел в клуб 11 июля 2024 года. В «Оренбурге» он играл на позиции полузащитника с 2022 по 2024 год. Карьеру Лукас Вера начал в аргентинском клубе «Ланус».

В декабре Международная федерация футбола тоже запретила ЦСКА и «Химкам» регистрировать новых игроков до 2026 года. Клубы не смогут усилить свои команды из-за задолженностей, которые связаны с санкциями и трудностями при осуществлении зарубежных финансовых трансакций. Армейцы оказались должны голландскому «Херенвену» за нигерийского футболиста Чидеру Эджуке, а «Химки» — шведу Бесарду Сабовичу.

Подробности — в материале «Ъ» «За неуплату отключили вводы».

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