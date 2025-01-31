Оппозиция Молдавии и экс-кандидат в президенты Стояногло объединились в коалицию

Три оппозиционные партии Молдавии совместно с экс-генпрокурором и экс-кандидатом в президенты Александром Стояногло приняли решение создать политический блок «Альтернатива». Об этом на брифинге в пятницу заявил мэр Кишинева, лидер партии «Движение национальной альтернативы» Ион Чебан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Мы решили объединить силы в надежде принести результаты для жителей Молдавии, мы знаем, что подобное возможно»,— заявил Ион Чебан (цитата по ТАСС). «Сегодня мы сообщаем о намерении создать политический блок "Альтернатива", в который войдут три партии и команда Александра Стояногло во главе с ним»,— сказал он, отметив, что новая коалиция — «это то, что нужно Молдавии сейчас».

Помимо команды бывшего кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло, в коалицию войдут «Национальное альтернативное движение» Иона Чебана, «Партия развития и объединения Молдовы» экс-премьера Иона Кику и «Гражданский конгресс» Марка Ткачука.

В ходе своего выступления Ион Чебан выразил уверенность, что главная причина, по которой страна оказалась в кризисе, это некомпетентность действующего правительства. Он подчеркнул, что в составе нового политического блока есть команда профессионалов, которая готова взять ответственность за управление страной. Господин Чебан также отметил, что альянс поддерживает идею евроинтеграции.

Как ранее писал «Ъ», в декабре оппозиционный блок коммунистов и социалистов выдвинул вотум недоверия правительству из-за продолжающегося энергетического кризиса. Оппозиция утверждала, что проблемы Молдавии связаны с отсутствием у властей стратегии для обеспечения энергобезопасности. Однако тогда предложение не получило достаточного количества голосов.

О том, как прошли выборы президента Молдавии — в материале «Ъ» «Победа племени Майи».

Анастасия Домбицкая