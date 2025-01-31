Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оппозиция Молдавии и экс-кандидат в президенты Стояногло объединились в коалицию

Три оппозиционные партии Молдавии совместно с экс-генпрокурором и экс-кандидатом в президенты Александром Стояногло приняли решение создать политический блок «Альтернатива». Об этом на брифинге в пятницу заявил мэр Кишинева, лидер партии «Движение национальной альтернативы» Ион Чебан.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Мы решили объединить силы в надежде принести результаты для жителей Молдавии, мы знаем, что подобное возможно»,— заявил Ион Чебан (цитата по ТАСС). «Сегодня мы сообщаем о намерении создать политический блок "Альтернатива", в который войдут три партии и команда Александра Стояногло во главе с ним»,— сказал он, отметив, что новая коалиция — «это то, что нужно Молдавии сейчас».

Помимо команды бывшего кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло, в коалицию войдут «Национальное альтернативное движение» Иона Чебана, «Партия развития и объединения Молдовы» экс-премьера Иона Кику и «Гражданский конгресс» Марка Ткачука.

В ходе своего выступления Ион Чебан выразил уверенность, что главная причина, по которой страна оказалась в кризисе, это некомпетентность действующего правительства. Он подчеркнул, что в составе нового политического блока есть команда профессионалов, которая готова взять ответственность за управление страной. Господин Чебан также отметил, что альянс поддерживает идею евроинтеграции.

Как ранее писал «Ъ», в декабре оппозиционный блок коммунистов и социалистов выдвинул вотум недоверия правительству из-за продолжающегося энергетического кризиса. Оппозиция утверждала, что проблемы Молдавии связаны с отсутствием у властей стратегии для обеспечения энергобезопасности. Однако тогда предложение не получило достаточного количества голосов.

О том, как прошли выборы президента Молдавии — в материале «Ъ» «Победа племени Майи».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...