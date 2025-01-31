Арестованы экс-руководители обанкротившегося «Бамстройпути»

Мещанский районный суд Москвы по ходатайствам следственного департамента МВД заочно арестовал на 2 месяца генерального директора компании «Бамстройпуть» Игоря Тушкевича и председателя совета директоров компании Антона Абдурахманова. Их обвиняют в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно данным картотеки суда, уголовное дело возбудили в декабре 2024 года. По данным ТАСС, следствие считает, что фигуранты занимались хищением средств при заключении госконтрактов. О какой сумме идет речь — не сообщается.

Помимо Игоря Тушкевича и Антона Абдурахманова аналогичные обвинения предъявили предпринимательнице Наталье Михайлове и сыну Игоря Тушкевича — Игорю. Наталью Михайлову также заочно арестовали и объявили в розыск. Игорю Тушкевичу-младшему Мещанский райсуд 29 января продлил арест на три месяца. Его защита называла «абстрактными и основанными на предположениях» доводы следствия. Обвинение утверждает, что причастность сына директора «Бамстройпути» доказывают показания свидетелей.

«Бамстройпуть» являлся субподрядчиком Военно-строительной компании (ВСК), подчиненной Минобороны России. Компания строила, в частности, Военную академию РВСН им. Петра Великого, объекты на территории военно-патриотического парта «Патриот», а также военного технополиса «Эра». Сейчас «Бамстройпуть» находится в стадии банкротства. В ноябре и декабре 2024 года ВСК подала к субподрядчику иски о взыскании более 48,2 млрд руб.

Никита Черненко