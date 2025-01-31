Треть новых квартир в Сочи покупают москвичи

В 2024 году на рынке первичной недвижимости Сочи 31% сделок совершили жители Москвы, лидировав среди других регионов. По данным департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия», общая доля покупателей, не проживающих в Краснодарском крае, составила 85%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба девелопера «Неометрия» Фото: пресс-служба девелопера «Неометрия»

«Южная недвижимость, особенно в Сочи, продолжает оставаться привлекательным активом как для инвесторов, так и для частных покупателей. Высокий спрос со стороны москвичей и жителей других регионов обусловлен не только уникальным климатом и высоким качеством продукта, но и стабильным ростом цен, который делает такие вложения перспективными»,— отметила заместитель коммерческого директора «Неометрии» Анна Сапегина.

Второе место среди регионов по спросу на сочинскую недвижимость у жителей Краснодарского края — 15%, третье — у жителей Санкт-Петербурга — 4%. Еще по 3% — у жителей Татарстана и Свердловской области. Покупатели этих регионов предпочитают однокомнатные квартиры и студии, в структуре спроса на них приходится 47 и 36% сделок соответственно. Двухкомнатные лоты в 2024 году приобрели 14% покупателей, трехкомнатные — 3% клиентов.

На втором по популярности месте среди кубанских городов у москвичей Новороссийск. В 2024 году в этом портовом городе они заключили 7% сделок. Основными покупателями недвижимости в Новороссийске являются жители Краснодарского края, на которых приходится 49% сделок. Остальные 44% совершили жители других регионов, в том числе Санкт-Петербурга, Кемеровской и Ростовской областей. Там чаще покупают однокомнатные и двухкомнатные квартиры — 55 и 33% сделок соответственно. Студии выбрали 7% покупателей, трехкомнатные квартиры — 5%.

В Краснодаре москвичи покупают на первичном рынке 3% недвижимости. Основными покупателями квартир в новостройках столицы Кубани являются жители края, которые совершили в прошлом году 72% сделок. Самыми популярными квартирами остаются «однушки» и «двушки», на них приходится 50 и 29% соответственно. Со студиями оформлено 13% сделок, с трехкомнатными квартирами — 8%.

Татьяна Ручкина