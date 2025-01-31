МИД призвал администрацию Трампа обратить внимание на выдачу агремана послу РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вопрос о предоставлении агремана (согласие на назначение диппредставителя) новому послу России в США остается нерешенным, а затянувшаяся пауза начинает вызывать беспокойство. По его словам, российская сторона ожидает ответа от Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. Время идет. И конечно, мы еще не в тревожной зоне с точки зрения продолжительности этого периода ожидания, но постепенно приближаемся к ней. Поэтому хотелось бы услышать из Вашингтона сигнал о положительном решении»,— сказал замминистра в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что без посла любая дипломатическая миссия не может полноценно выполнять свои задачи, тем более в такой точке, как столица США. «На старте новой администрации, я думаю, американская сторона тоже заинтересована в нормализации всех механизмов межгосударственного общения. Поэтому призываем обратить на данный сюжет должное внимание»,— добавил он.

В начале октября 2024 года посольство России в Вашингтоне сообщило об окончании работы посла РФ в США Анатолия Антонова. 11 декабря господин Рябков рассказал, что Россия отправила запрос на агреман. По его словам, на роль посла рассматривается только одна кандидатура. Кто именно займет эту должность, МИД не сообщал. По информации «Ъ», наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

Подробности — в материале «Ъ» «Нового посла снаряжают в Вашингтон».