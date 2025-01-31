Российские капелланы будут подчиняться командирам и высшему духовенству

Русская православная церковь и Минобороны РФ готовят законопроект о правовом статусе военного духовенства, сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). Выступая на заседании в рамках XXХIII Рождественских образовательных чтений 29 января, она уточнила, что в документе речь идет о предоставлении военным священникам социальных гарантий, а также о запрете получения оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В зоне боевых действий побывали уже около 1,5 тыс. священников, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Нормативными актами Минобороны для священнослужителей предусмотрена должность помощника командира воинской части по работе с верующими военнослужащими. По словам игуменьи Ксении, правовое регулирование этой должности имеет изъяны, поэтому и необходимо законодательно закрепить статус военного духовенства. В частности, предполагается, что священники будут оставаться в иерархическом подчинении высшему духовенству, а также выполнять требования, установленные договорами с воинскими частями. Типовая форма таких договоров будет утверждена Минобороны по согласованию с традиционными конфессиями. Также должны быть закреплены социальные гарантии и компенсации самим священнослужителям и членам их семей.

Ранее (см. “Ъ” от 7 сентября 2024 года) игуменья Ксения жаловалась, что согласование законопроекта о статусе военных священников идет очень тяжело. По ее словам, проблема заключалась «в ошибочной трактовке отдельными представителями Минобороны конституционного принципа отделения религиозных объединений от государства», препятствующего введению института военных капелланов.

Ксения Чернега в четверг упомянула и о необходимости повысить «размер содержания военного духовенства», заметив, что сейчас он составляет 55 тыс. руб.

Полина Мотызлевская