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Главные новости за 30 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ЗАО «Балтийская жемчужина», дочерняя структура китайской Shanghai Industrial Investment (SIIC), с 2005 года развивающее одноименный микрорайон в Красносельском районе, выставило на продажу свою штаб-квартиру на Петергофском шоссе, 47А, за 1,6 млрд рублей, объявление об этом появилось на профильных интернет-площадках. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Как сообщила представитель господина Бондарчука Мария Далакян, это решение было связано с «увеличением занятости по вопросам основной деятельности». Министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года.

Полиция Петербурга провела крупный рейд по выявлению нарушений в сфере миграции. По его результатам было установлено, что более 100 человек находятся на территории города незаконно. Мероприятия проводились в Московском и Колпинском районах Петербурга. Полицейские проверили две крупные стройки на Пулковском шоссе, овощебазу на Софийской улице в Петро-Славянке и несколько других объектов.

Fort Group избавилась от 1,1 га на Московском проспекте, 115, где собиралась строить бизнес-центр. Новым владельцем участка стала компания «Океан девелопмент», которая возведет в этом месте апарт-отель «Моско», включающий офисные площади. Рынок апартаментов в прошлом году просел не так сильно, как жилой, а ужесточение регулирования в Москве приведет к росту спроса на рынке Петербурга, считают эксперты. Все подробности — на сайте «Ъ-СПб».

В Петербурге задержали начальника отдела контроля размещения госзаказа управления Федеральной антимонопольной службы по Северной столице Екатерину Даниловскую. Она подозревается в превышении должностных полномочий. По предварительной информации, Даниловская и другие сотрудники ведомства умышленно содействовали принятию выгодных решений по жалобам в интересах коммерческих организаций — участников закупок. Речь идет о тендерах, проводимых профильным комитетом Смольного.

Уроженцы Ленинграда, чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе России 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета, потерпевшего крушение в США. Супруги в возрасте 52 и 55 лет соответственно возвращались домой из города Уичито, где с 20 по 26 января проходил чемпионат по фигурному катанию. По данным американских властей, выживших в авиакатастрофе, случившейся 30 января, нет.

Санкт-Петербургский городской суд признал 29-летнего жителя Харькова Ивана Забавского виновным в шпионаже. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия грифа «Совершенно секретно». Установлено, что подсудимый собирал и передавал по заданию СБУ секретные сведения для использования их против безопасности России.

Торги по продаже проходческого комплекса ТМПК S-782, более известного как «Надежда», вновь признали несостоявшимися. Об этом сообщил портал «Федресурс». Аукцион по продаже щита в связи с процедурой банкротства «Метростроя» объявили в декабре 2024 года, стартовая цена составляла 1,238 млрд рублей. Желающих приобрести «Надежду» снова не нашлось, на торги не подали ни одной заявки.

Региональный материнский капитал с 1 февраля 2025 года могут проиндексировать на 7,3%. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского Заксобрания заявила депутат Елена Киселева. «Почему Федерация поднимает на реальный уровень инфляции, а мы на уровне региона нет. Предлагаю проработать этот вопрос»,— отметила депутат.

Петербургский аэропорт Пулково снова поднял тарифы на парковку — с 350 до 400 рублей за полчаса. При этом ранее региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало их необоснованно дорогими. На вопрос «Фонтанки» о причинах повышения в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что в 2025 году руководство пересмотрело цены с учетом инфляции. В результате тарифы действительно выросли.

На Обуховском заводе досрочно сдали первый тоннелепроходческий комплекс ТПМК для строительства метро в Петербурге. Об этом сообщили 30 января в пресс-службе Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в который входит предприятие. Как пояснили на заводе, в настоящий момент производится демонтаж тоннелепроходческого щита и его досрочная отгрузка на объект заказчика. Также по контракту между Обуховским заводом и АО «Метрострой Северной столицы» досрочно поставлены семь комплектов для сооружения двух тоннелей.

Пассажирский борт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом FV6323 Санкт-Петербург — Калининград, вынужденно вернулся в Пулково через несколько минут после взлета. При наборе высоты на самолете произошло срабатывание индикации системы пожарной сигнализации, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании перевозчика. Пассажиры были отправлены резервным самолетом.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на пресс-конференции в Москве предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский. По словам специалиста, этот шаг несет в себе историческую справедливость и соответствует текущим политическим реалиям. Ранее депутат Госдумы Олег Нилов после очередного охлаждения российско-финских отношений предлагал переименовать залив в Невский.

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в гостях встречался с московским «Спартаком». Игра, состоявшаяся на льду столичного ДС «Мегаспорт», завершилась победой армейцев Петербурга в серии буллитов со счетом 4:3. Решающий штрафной бросок реализовал игрок СКА Иван Демидов.

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