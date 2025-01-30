Режиссер Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров «Ленфильма»
Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Как сообщила РБК представитель господина Бондарчука Мария Далакян, это решение было связано с «увеличением занятости по вопросам основной деятельности».
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года. Это решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии"»,— рассказала представитель господина Бондарчука.
При этом изначально несколько источников сообщили РБК, что режиссер покидает свой пост в связи с нестабильным финансовым положением «Ленфильма» и частой сменой руководства на киностудии. На данный момент у компании есть непогашенный долг в размере более 100 млн рублей, также речь идет о нескольких судебных разбирательствах. В конце прошлого года в отставку ушел гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «Глава "Ленфильма" не продержался и года».