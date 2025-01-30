Борт Санкт-Петербург — Калининград вернулся в Пулково из-за пожарной индикации

Пассажирский борт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом FV6323 Санкт-Петербург — Калининград, вынужденно вернулся в Пулково через несколько минут после взлета. При наборе высоты на самолете произошло срабатывание индикации системы пожарной сигнализации, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании перевозчика.

«Самолет вернулся на аэродром вылета. Для выявления причины случившегося на воздушном судне работают сотрудники технических служб авиакомпании. Пассажиры были отправлены резервным самолетом. Следов дыма или запаха горения ими не обнаружено»,— уточнили в АК «Россия».

В связи с задержкой вылета в здании аэровокзала пассажиров обеспечили прохладительными напитками, отметили также в пресс-службе авиакомпании.

Проверку по факту произошедшего организовала Cеверо-Западная транспортная прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что проверяют соблюдение прав пассажиров и исполнение требований законодательства о безопасности полетов.

«Ъ-СПб» писал, что что в начале января самолет Петербург — Самарканд совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. Лайнер приземлился в столичной воздушной гавани из-за технической неисправности.

Андрей Цедрик