На борту потерпевшего крушение лайнера в США находились чемпионы мира из Ленинграда

Уроженцы Ленинграда, чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе России 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета, потерпевшего крушение в США, сообщает ТАСС. Супруги в возрасте 52 и 55 лет соответственно возвращались домой из города Уичито, где с 20 по 26 января проходил чемпионат по фигурному катанию.

По данным американских властей, данных о выживших в авиакатастрофе, случившейся 30 января, нет. Известно, что при заходе на посадку в Вашингтоне самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров. После столкновения лайнер разломился на две части и упал в реку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в начале января самолет Петербург — Самарканд совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. По предварительным данным, лайнер приземлился в столичной воздушной гавани из-за технической неисправности.

Андрей Маркелов