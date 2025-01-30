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В Петербурге предложили еще раз проиндексировать региональный маткапитал

Региональный материнский капитал с 1 февраля 2025 года могут проиндексировать на 7,3%. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского Заксобрания заявила депутат Елена Киселева.

«Почему Федерация поднимает на реальный уровень инфляции, а мы на уровне региона нет. Предлагаю проработать этот вопрос. Нужно помогать семьям, нужно чтобы больше детей появлялось»,— цитирует госпожу Киселеву 78.ru.

Коллега парламентария Павел Иткин в ответ заявил, что есть четкая программа помощи и конкретный перечень магазинов, где семьи могут потратить маткапитал на приобретение мебели и бытовой техники. Депутат предложил расширить список приобретаемых позиций.

На текущий момент петербургским семьям полагается 213 тыс. рублей. Региональный маткапитал в последний раз проиндексировали на 4,6% с 1 января 2025 года. За последние десять лет материнский капитал в городе получили более 72 тыс. семей. Остаток по выплатам на текущий момент составляет 4,5 млрд рублей.

Андрей Маркелов

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